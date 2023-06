Hovorca Európskej Komisie vyzval Orbána, aby vážil svoje slová

Budapešť/Brusel 16. júna (TASR) - Hovorca Európskej komisie Eric Mamer vyzval v piatok maďarského premiéra Viktora Orbána, aby vážil svoje slová. Urobil tak v reakcii na Orbánove kritické vyjadrenia k dohode Európskej únie o rozdeľovaní migrantov, spravodajca TASR v Budapešti.



"Buďme vždy veľmi opatrní so slovami, ktoré používame, keď hovoríme o ľudských bytostiach," povedal Mamer na tlačovej konferencii v Bruseli, uviedol server hvg.hu.



Dohoda EÚ o rozdeľovaní migrantov je neprijateľná, vyhlásil Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. Orbán podľa vlastných slov verí v ochranu hraníc, maďarská vláda už tento boj vyhrala a Brusel chce preto teraz trestať Maďarsko.



"Vytvárajú pravidlá, ktoré dávajú Bruselu právo určiť, koľko migrantov má rozdeliť. Je ťažké si to predstaviť, ako sa to bude diať. Povedzme, že títo migranti sú v Nemecku. (...) Pozbierajú ich a potom ich v Nemecku zhromaždia do vagónov? Potom ich odvlečú k nám, tu ich vyložia a my si ich tu necháme?" vyhlásil Orbán.



Hovorca EK v súvislosti s návrhom nových pravidiel migrácie a azylovej politiky v EÚ zdôraznil, že ide o stále prebiehajúci legislatívny proces, ktorý ešte nie je ukončený.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)