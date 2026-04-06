Hovorca: Irán sformuloval svoje odpovede na návrhy o prímerí
Návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov, ktorí navrhujú 45-dňové prímerie na rozsiahle rozhovory medzi krajinami s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie.
Dubaj 6. apríla (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok uviedol, že Irán sformuloval svoje postoje a požiadavky k najnovším návrhom o prímerí. Dodal, že rokovania sú „nezlučiteľné s ultimátami a hrozbami spáchania vojnových zločinov“, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí uviedol, že Teherán svoje postoje a požiadavky oznámil druhej strane prostredníctvom sprostredkovateľov.
„Irán neváha jasne vyjadriť, čo považuje za svoje legitímne požiadavky, a to by sa nemalo interpretovať ako znak kompromisu, ale skôr ako odraz jeho dôvery v obhajobu svojich pozícií,“ povedal na tlačovej konferencii.
„Sformulovali sme si vlastné odpovede“ a podrobnosti oznámime včas, dodal v odpovedi na otázku iránskeho novinára.
Plán sprostredkovaný Pakistanom vzišiel z intenzívnych nočných kontaktov a navrhuje okamžité prímerie. Po ňom by nasledovali rokovania o širšom urovnaní, ktoré by sa malo uzavrieť do 15 až 20 dní, uviedol v pondelok zdroj oboznámený s návrhmi.
Návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov, ktorí navrhujú 45-dňové prímerie na rozsiahle rozhovory medzi krajinami s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie. O podmienkach návrhu ako prvý informoval spravodajský web Axios.
Náčelník pakistanskej armády Asim Munir bol v kontakte „celú noc“ s viceprezidentom USA J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arakčím, uviedol zdroj.
Bakájí v pondelok uviedol, že Teherán má súbor požiadaviek založených na svojich národných záujmoch. Dodal, že skoršie požiadavky USA, ako napríklad 15-bodový plán, boli zamietnuté ako „prehnané“.
