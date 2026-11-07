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Hovorca: Iránska armáda je silnejšia a sebavedomejšia než na začiatku
Iránska armáda má podľa neho naďalej kontrolu nad Hormuzským prielivom a ten zostane uzavretý, kým Washington neprijme požiadavky Teheránu.
Autor TASR
Teherán 7. novembra (TASR) - Iránska armáda je podľa svojho hovorcu silnejšia, odhodlanejšia a sebavedomejšia než bola na začiatku vojny, ktorú koncom februára začali Spojené štáty a Izrael. Informovali o tom v sobotu iránske štátne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sú ozbrojené sily Islamskej republiky... ktoré nadobudli skúsenosti z priamej konfrontácie so Spojenými štátmi a izraelským režimom, v stave zvýšenej pohotovosti a sú silnejšie, než boli na začiatku vojny,“ vyhlásil armádny hovorca Mohammad Akraminíja.
Iránska armáda má podľa neho naďalej kontrolu nad Hormuzským prielivom a ten zostane uzavretý, kým Washington neprijme požiadavky Teheránu. Hovorca súčasne varoval, že reakcia Iránu na americké útoky bude „okamžitá, účinná a bez geografických obmedzení“. Irán už skôr Spojeným štátom pohrozil širšou odvetou.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v samostatnom vyhlásení na sieti Instagram v sobotu oznámil, že v priebehu uplynulých dvoch dní telefonoval o vývoji na Blízkom východe so svojimi náprotivkami z 12 krajín, okrem iného z Turecka, Pakistanu, Kataru, Ománu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Podľa svojich slov im predstavil základné postoje Iránu a vyzval na vytvorenie regionálneho bezpečnostného usporiadania „bez účasti mocností mimo regiónu“.
Irán tento týždeň poslal Spojeným štátom prostredníctvom Kataru návrh týkajúci sa jeho jadrového programu. Bol by o ňom však ochotný rokovať až po tom, čo Washington splní jeho sedem požiadaviek. Tie zahŕňajú zrušenie amerických sankcií a blokády iránskych prístavov, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív či vojnové reparácie.
Americký prezident Donald Trump tento týždeň potvrdil, že armáda USA podnikla nové údery na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive, kde podľa neho cielila na iránske systémy protivzdušnej obrany. V sobotu iránska agentúra Tasním informovala zrejme o ďalšom útoku, pri ktorom Kešm zasiahli dve rakety. K prípadným škodám sa úrady dosiaľ oficiálne nevyjadrili.
„Dnes sú ozbrojené sily Islamskej republiky... ktoré nadobudli skúsenosti z priamej konfrontácie so Spojenými štátmi a izraelským režimom, v stave zvýšenej pohotovosti a sú silnejšie, než boli na začiatku vojny,“ vyhlásil armádny hovorca Mohammad Akraminíja.
Iránska armáda má podľa neho naďalej kontrolu nad Hormuzským prielivom a ten zostane uzavretý, kým Washington neprijme požiadavky Teheránu. Hovorca súčasne varoval, že reakcia Iránu na americké útoky bude „okamžitá, účinná a bez geografických obmedzení“. Irán už skôr Spojeným štátom pohrozil širšou odvetou.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v samostatnom vyhlásení na sieti Instagram v sobotu oznámil, že v priebehu uplynulých dvoch dní telefonoval o vývoji na Blízkom východe so svojimi náprotivkami z 12 krajín, okrem iného z Turecka, Pakistanu, Kataru, Ománu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Podľa svojich slov im predstavil základné postoje Iránu a vyzval na vytvorenie regionálneho bezpečnostného usporiadania „bez účasti mocností mimo regiónu“.
Irán tento týždeň poslal Spojeným štátom prostredníctvom Kataru návrh týkajúci sa jeho jadrového programu. Bol by o ňom však ochotný rokovať až po tom, čo Washington splní jeho sedem požiadaviek. Tie zahŕňajú zrušenie amerických sankcií a blokády iránskych prístavov, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív či vojnové reparácie.
Americký prezident Donald Trump tento týždeň potvrdil, že armáda USA podnikla nové údery na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive, kde podľa neho cielila na iránske systémy protivzdušnej obrany. V sobotu iránska agentúra Tasním informovala zrejme o ďalšom útoku, pri ktorom Kešm zasiahli dve rakety. K prípadným škodám sa úrady dosiaľ oficiálne nevyjadrili.