Hovorca izraelskej armády popísal oslobodenie rukojemníkov v Rafahu

Tel Aviv/Gaza 12. februára (TASR) - Izraelské špeciálne jednotky pri oslobodzovaní dvoch rukojemníkov vtrhli do bytu na druhom poschodí bytovky v meste Rafah na juhu Pásma Gazy v pondelok nadránom. Len o minútu nato sa začali nálety na okolité časti mesta, spresnil v pondelok v súvislosti s operáciou hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari. TASR informuje podľa agentúry AP.



Rukojemníkov podľa neho strážili ozbrojení militanti palestínskeho hnutia Hamas. Počas intenzívnej prestrelky vraj členovia izraelskej špeciálnej jednotky chránili rukojemníkov vlastnými telami.



Oslobodených rukojemníkov vzápätí odviedli na neďaleké "bezpečné miesto", podrobili ich rýchlej zdravotníckej prehliadke a letecky prepravili do Zdravotníckeho strediska Chaima Šebu v Ramat Gane neďaleko Tel Avivu. Ich zdravotný stav bol označený za dobrý.



Predtým sa Izraelu podarilo oslobodiť iba jednu rukojemníčku – izraelskú vojačku v novembri minulého roka, píše AP. Viac než 100 rukojemníkov prepustil Hamas výmenou za väznených Palestínčanov počas prímeria koncom novembra.



Pondelková záchranná akcia bola podľa Hagariho založená na informáciách tajných služieb a bola dôkladne naplánovaná. Podľa AP ide o morálne povzbudenie pre Izraelčanov, avšak je to len malý krok smerom k dosiahnutiu prepustenia viac než stovky rukojemníkov, o ktorých sa predpokladá, že ich Hamas naďalej zadržiava na rozličných miestach v podzemí a môžu byť v zlom zdravotnom stave.



V prípade oslobodených rukojemníkov ide o mužov s argentínskym občianstvom vo veku 60 a 70 rokov. Uniesli ich z kibucu Nir Jicchak nachádzajúceho sa na severozápadnom okraji Negevskej púšte počas útoku militantov 7. októbra minulého roka. Unesení boli spolu s troma ďalšími členmi svojej rodiny, tých však Hamas prepustil počas prímeria. Podľa izraelských médií už v Gaze nezostal žiadny člen tejto rodiny.