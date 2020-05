Hovorca Kremľa má diagnostikovaný obojstranný zápal pľúc

Moskva 14. mája (TASR) - Hovorcovi Kremľa Dmitrijovi Peskovovi, ktorý sa nakazil novým koronavírusom, diagnostikovali obojstranný zápal pľúc. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.



V rozhovore pre denník Kommersant Peskov povedal, že prvý deň po pozitívnom teste na koronavírus SARS-CoV-2 nemal žiadne príznaky, potom sa mu však začala zvyšovať teplota a neskôr šiel do nemocnice na CT vyšetrenie, ktoré ukázalo, že má zápal pľúc. Dodal, že veľa ľudí s chorobou COVID-19 sa lieči doma, ak je postihnutá jedna polovica pľúc, on je však hospitalizovaný, keďže v prípadoch ako je jeho hrozí pľúcna embólia.



Podľa Peskova chorobu COVID-19 nie je dobré brať na ľahkú váhu a v prípade podozrenia na nákazu sa treba včas poradiť s lekárom.



"Tento vírus je krvilačný. Aj keď, vďaka Bohu, lekári už majú skúsenosti s bojom s ním, stále existujú nepredvídateľné veci spojené s jej jednotlivými charakteristikami," uviedol Peskov.



Od začiatku epidémie sa "takmer každý deň" podroboval testom na koronavírus SARS-CoV-2. "Mal som pocit, že to mám pod kontrolou," povedal.



Spolu s Peskovom je v nemocnici hospitalizovaná aj jeho manželka, olympijská šampiónka v krasokorčuľovaní Tatiana Navková, ktorej tiež diagnostikovali COVID-19.