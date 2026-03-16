Hovorca Kremľa nevidel film Pán Nikto proti Putinovi, nekomentuje ho

Moskva 16. marca (TASR) - V nedeľu získal cenu Oscar americkej filmovej akadémie za najlepší celovečerný dokumentárny film Pán Nikto proti Putinovi. V pondelok novinári požiadali o vyjadrenie k nemu hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. TASR o tom píše podľa agentúry AP a webu The Moscow Times.
„K tomu sa nemôžem vyjadriť, pretože som ten film nevidel. Ak chcete komentovať, musíte aspoň pochopiť, o čom je. Zatiaľ sa zdržím akýchkoľvek komentárov,“ povedal hovorca Kremľa.
V Rusku štátne tlačové agentúry v pondelok informovali o slávnostnom odovzdávaní cien americkej Akadémie bez zmienky o tomto filme, zatiaľ čo hlavní štátni vysielatelia Oscarov úplne ignorovali.
Film popisuje príbeh ruského učiteľa Pavla Talankina z mestečka Karabaš na južnom Urale. Film v dánsko-českej koprodukcii režírovali americký tvorca David Borenstein a samotný Talankin, ktorý použil vlastné zábery.
„V mene našej budúcnosti, v mene všetkých našich detí, zastavte všetky tieto vojny teraz,“ povedal Talankin pri preberaní ceny v ruštine prostredníctvom tlmočníka.
Na svojej škole viedol videokrúžok a oficiálne tak mohol natáčať, ako sa výchova k vlastenectvu mení na propagovanie vojny proti Ukrajine.
Nápad na dokumentárny film vznikol po tom, čo ruské ministerstvo školstva začalo vydávať smernice o piesňach, básňach a vlasteneckých rituáloch v rámci oficiálnych učebných osnov. Vedenie školy ho poverilo, aby ich natáčal pre nadriadené úrady.
Pevné disky zo zábermi potom prepašoval do cudziny, kam utiekol aj on sám, aby spolupracoval s americkým režisérom Davidom Borensteinom, ktorý žije a pracuje v dánskej Kodani. Talankin žije v exile v Českej republike.
Film mal premiéru minulý rok na filmovom festivale Sundance a filmovom festivale v Göteborgu. Získal tiež cenu za najlepší dokument na britských filmových cenách BAFTA.
Obaja muži počas svojich prejavov dodali oscarovému večeru niektoré z najvýraznejších politických momentov. Talankin v zákulisí povedal, že prejav mu pomohli napísať jeho študenti. Borenstein zase hovoril o štátoch rútiacich sa k totalitarizmu, pričom jasne zdôrazňoval podobnosti medzi svojou krajinou a Talankinovou.
Keď Borenstein povedal, že krajinu stratíte, ak „nič nehovoríme“, keď vlády zabíjajú ľudí na uliciach a oligarchovia sa snažia upevniť kontrolu nad médiami, v hľadisku zosilnel jasot. „Všetci stojíme pred morálnou voľbou, ale našťastie aj ‚nikto‘ má väčšiu moc, než si myslíte,“ dodal.
Vojna na Ukrajine sa na Oscaroch prejavila aj v roku 2024, keď cenu za najlepší celovečerný dokument získal film agentúry Associated Press 20 dní v Mariupole.
