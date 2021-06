Hovorca maďarskej diplomacie reagoval na kritiku zákona o pedofílii

Budapešť 22. júna (TASR) - Bolo by užitočnejšie, keby si nemeckí, švédski a holandskí politici poupratovali pred svojím prahom, odkázal v utorok na Facebooku hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer v reakcii na to, že politici uvedených krajín sa v uplynulých dňoch kriticky zaoberali novým maďarským zákonom proti pedofílii.



Podľa Menczera v Nemecku, Švédsku a Holandsku tiež nie je všetko v poriadku. "V nemeckej armáde sa napríklad objavili antisemitské javy i sexuálne násilie," povedal hovorca, čo podľa jeho vyjadrenia potvrdila aj šéfka rezortu obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.



V súvislosti so Švédskom dodal, že tam vláda práve včera padla a v Holandsku kabinet padol pred niekoľkými mesiacmi práve preto, že systém ochrany rodiny neprešiel skúškou ústavnosti.



Takmer polovica členských krajín Európskej únie vyjadrila v utorok "vážne znepokojenie" nad maďarským zákonom, ktorý podľa nich diskriminuje LGBTIQ komunitu.



Vyhlásenie podpísalo 13 z 27 krajín EÚ, a to okrem Belgicka Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Španielsko, Fínsko, Švédsko, Írsko, Dánsko, Holandsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko.



Podľa signatárov vyhlásenia zákon prijatý v Maďarsku "diskriminuje LGBTIQ ľudí a porušuje právo na slobodu prejavu pod zámienkou ochrany detí".



Toto vyhlásenie vzišlo zo stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Luxembursku zameranom na otázky práva v Poľsku a Maďarsku, ktoré sa dlhodobo odkláňajú od hodnôt EÚ. Na stretnutí sa zúčastnil aj maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó, ten argumentoval tým, že zákon je "namierený len proti pedofilom".



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)