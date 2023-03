Hovorca maďarskej vlády: Médiá v západnej Európe nie sú nezávislé

Budapešť 9. marca (TASR) - Médiá v západnej Európe nie sú nezávislé, chcú z nich urobiť politickú zbraň a v podstate čiastočne už tak aj fungujú. Podľa servera 444.hu to vo štvrtok vyhlásil štátny tajomník maďarského úradu vlády zodpovedný za medzinárodnú komunikáciu a vzťahy Zoltán Kovács na budapeštianskej konferencii Sloboda tlače v Maďarsku 2023, informuje spravodajca TASR.



Na podujatí zorganizovanom inštitútmi Nézőpont a Médianéző Központ Kovács povedal, že v západnej Európe – napríklad vo Veľkej Británii, Nemecku, Fínsku či Švédsku – sú vlády pod tlakom médií, ktoré fungujú ako "mocenská vetva".



"Na rozdiel od nich má Maďarsko jeden z najčistejších systémov regulácie v Európe, čo však žiadne západné médiá nepriznajú, nech by im to bolo akokoľvek dokazované," povedal hovorca maďarskej vlády.



Analytický riaditeľ inštitútu Nézőpont Levente Bánk Boros podčiarkol, že v Maďarsku z technického, právneho i obsahového hľadiska je sloboda tlače". Podľa jeho slov na maďarskom mediálnom trhu je politická rovnováha z hľadiska sledovanosti provládnej a protivládnej tlače. Dodal, že médiá sú prevažne v maďarských rukách, aj keď medzi médiami kritickými voči vláde stúpa zahraničný vplyv.