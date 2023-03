Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price odstupuje z funkcie

Washington 8. marca (TASR) - Hovorca ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov Ned Price odstupuje zo svojej funkcie. V rezorte diplomacie však zostane a bude spolupracovať priamo s jej šéfom Antonym Blinkenom. Hovorcom ministerstva sa dočasne stane Priceov zástupca Vedant Patel. V noci na stredu to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



"Pre ľudí v USA i na celom svete bol Ned Price tvárou a hlasom americkej zahraničnej politiky," uviedol vo vyhlásení Blinken. Dodal, že Price svoju úlohu vykonával "s výnimočnou profesionalitou a poctivosťou".



Minister zahraničných vecí tiež ocenil, že Price obnovil každodenné tlačové brífingy, ktoré sa počas funkčného obdobia amerického exprezidenta Donalda Trumpa konali len sporadicky.



"Ned pomohol americkej vláde ochraňovať a propagovať slobodu tlače na celom svete a vytvoriť model transparentnosti a otvorenosti, na ktorý vyzývame aj v ostatných krajinách," dodal Blinken.



Ned Price je najdlhšie slúžiacim hovorcom vládneho úradu v administratíve amerického prezidenta Joe Bidena. Do funkcie nastúpil 20. januára 2021 a v dĺžke pôsobenia ako hovorca prekonal i bývalú tlačovú tajomníčku Bieleho domu Jen Psakiovú. Price v minulosti pôsobil aj v Ústrednej spravodajskej službe (CIA), no v roku 2017 z nej odišiel. Ako dôvod uviedol, že už viac nemôže pracovať pre administratívu Donalda Trumpa.