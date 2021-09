Hovorca ministra zahraničných vecí USA sa nakazil novým koronavírusom

Washington 28. septembra (TASR) – Ned Price, hovorca ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, ktorý sa minulý týždeň zúčastnil na sérii stretnutí na vysokej úrovni v rámci všeobecnej rozpravy na 76. Valnom zhromaždení OSN, mal pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2. Oznámil to v pondelok na Twitteri, informovali svetové agentúry.



Price napísal, že prvé symptómy sa uňho objavili v pondelok ráno a krátko na to mal pozitívny výsledok testu, po ktorom bude desať dní v karanténe.



Price sprevádzal Blinkena počas uplynulého týždňa na mnohých stretnutiach so zahraničnými partnermi z viac ako 60 krajín. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Jalina Porterová uviedla, že Blinken absolvoval rutinný test na koronavírus v pondelok ráno a výsledok bol negatívny. Nikto ďalší z desiatok členov americkej delegácie, ktorá cestovala na Valné zhromaždenie OSN do New Yorku, zatiaľ nemá príznaky nákazy.



Hovorkyňa tiež zdôraznila, že Price od štvrtka nebol v osobnom kontakte s členmi iných zahraničných delegácií. Podľa lekárov rezortu diplomacie mohol byť Price infekčný od soboty, od tohto dňa sa však s Blinkenom nestretol.



Blinken má tento týždeň odcestovať do Pittsburghu na konferenciu zástupcov USA a EÚ o obchode a technológiách a na budúci týždeň má naplánovanú cestu do Európy, Kalifornie a Mexika. Nijaký z týchto termínov minister zatiaľ nezrušil.



Pozitívne výsledky testov mali aj dvaja členovia brazílskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na Valnom zhromaždení OSN. Jedným z nich bol minister zdravotníctva Marcelo Queiroga, ktorý a bol aj v sídle OSN na East River.