Hovorca nemeckej vlády: Scholz chce pokračovať v rozhovoroch s Putinom

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz chce pokračovať vo svojom úsilí byť sprostredkovateľom v rokovaniach o ukončení ruskej invázie na Ukrajine. V pondelok to uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. Informovala o tom agentúra DPA.



V tejto fáze konfliktu je podľa Berlína dôležité "pokúsiť sa znova začať hovoriť o tom, ako bude možné ukončiť zabíjanie". Scholz podľa nemeckej agentúry prerušil týždne "rádiového ticha" po tom, ako minulý týždeň zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Scholz sa podľa Hebestreita snaží "ísť opäť diplomatickou cestou, bez ohľadu na to, aké ťažké to je".



Scholz Putina počas piatkového telefonátu požiadal, aby čo najskôr uzavrel prímerie. Vyzval ho tiež na zlepšenie humanitárnej situácie a na dosiahnutie pokroku pri hľadaní diplomatického riešenia konfliktu. Nemecký kancelár na druhej strane Zelenskému prisľúbil ďalšiu podporu vrátane dodávok zbraní.