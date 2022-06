Hovorca vlády Poľska:Návrh liberalizácie interrupcií nemá šancu uspieť

Varšava 22. júna (TASR) - Návrh liberalizácie interrupčného zákona "nemá šancu" na úspech v poľskom parlamente, vyhlásil v stredu hovorca poľskej vlády Piotr Müller. Informuje o tom agentúra PAP.



V stredu večer má v Sejme, dolnej komore poľského parlamentu, prebiehať prvé čítanie zmieneného návrhu zákona o "legálnom prerušení tehotenstva bez kompromisu", ktorý iniciovalo protestné hnutie s názvom Celopoľský štrajk žien, ktoré podporuje právo voľby.



Návrhom chce dosiahnuť, aby boli interrupcie legálne do 12. týždňa tehotenstva, ak tehotenstvo ohrozuje život, zdravie či duševný stav matky, v prípade, že v prenatálnom štádiu budú plodu diagnostikované genetické poruchy alebo vývojové chyby, a tiež vtedy, ak je tehotenstvo výsledkom zločinu ako znásilnenia či incestu.



Poľská legislatíva aktuálne umožňuje interrupcie už len v prípadoch spomínaného ohrozenia života či zdravia matky a tiež, ak je gravidita výsledkom zločinu. Poľský ústavný súd totiž označil v októbri 2020 za protiústavné interrupcie z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodení od Downovho syndrómu po smrteľné choroby.



"Je to zlý nápad, ktorý je predovšetkým nezlučiteľný s (poľskou) ústavou, a to nielen čo sa týka posledného verdiktu ústavného súdu, ale aj rozhodnutia tohto súdu spred mnohých rokov, ktorý už vtedy upozorňoval na tento problém," povedal na margo návrhu liberalizácie legislatívy hovorca vlády. V reakcii na otázku, či je možné, aby tento návrh uspel, povedal, že "nemá nijakú šancu".



Müller predmetný návrh opísal ako "projekt ideologickej povahy" a dodal, že parlament už v prvom čítaní zamietol aj iné návrhy, ktoré naopak chceli interrupčný zákon ešte sprísniť. "Nie som zástancom vytvárania ideologických sporov v Poľsku... Tento návrh zákona, rovnako ako jeden z ďalších, ktoré sme už vyhodili, má presne ten typ cieľa," dodal.