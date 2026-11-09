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Hovorca poľskej vlády vyzval ľudí, aby nešpekulovali o útoku v Krakove
Ministerstvo digitalizácie informovalo, že monitoruje a nahlasuje dezinformačný obsah týkajúci sa útoku.
Autor TASR
Varšava 9. novembra (TASR) - Hovorca poľskej vlády Adam Szlapka a vojvoda Malopoľského vojvodstva Krzysztof Kleczar v pondelok vyzvali, aby sa ľudia zdržali komentárov, špekulácií a unáhlených záverov o sobotnom útoku v Krakove. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, Rádia ZET a TVN 24.
„Kým bezpečnostné zložky nebudú mať k dispozícii úplné informácie, je vhodné zdržať sa komentárov. Aj keby existovali prvé indície a náznaky, tak ako povedal minister (Kierwiňski), nabudúce by sa zdržal,“ povedal Szlapka v rozhovore pre TVN24. Dodal, že predčasné vyjadrenia môžu vyvolať zbytočné otázky a on sám nemá v úmysle komentovať motívy páchateľa skôr, ako budú dôkladne objasnené.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski hovoril o radikálnych pravicových postojoch útočníka už krátko po útoku v sobotu. Jeho tvrdenie však spochybnil primátor Krakova Lukasz Gibala aj zdroje denníka Rzeczpospolita v polícii. Politickí oponenti ho preto kritizovali za poškodzovanie obrazu Poľska v zahraničí, keďže jeho vyjadrenie prevzali svetové médiá.
Kierwiňski v nedeľu vysvetlil, že jeho slová sa týkali predbežných hypotéz, ktoré sa budú overovať a nie konečných záverov vyšetrovateľov. Zdôraznil, že polícia preveruje všetky motívy a okolnosti útoku.
Szlapka kritizoval europoslanca opozičnej strany Právo a spravodlivosť Patryka Jakiho, ktorý v príspevku na sieti X naznačoval, že policajné zložky v iných častiach krajiny chýbajú pre nasadenie polície k Ústavnému súdu. „Je smutné, že v takýchto situáciách a v takýchto chvíľach existujú ľudia, ktorí sa nedokážu zdržať takýchto komentárov,“ uviedol hovorca.
Vojvoda Kleczar upozornil na dezinformácie a polarizáciu na internete. „Z úcty k tým, ktorí obetovali a riskovali svoj život a zdravie, zdržme sa akýchkoľvek zbytočných špekulácií a komentárov, lebo eskaláciu situácie nepotrebujeme,“ vyzval.
Ministerstvo digitalizácie informovalo, že monitoruje a nahlasuje dezinformačný obsah týkajúci sa útoku. Tím NASK nahlásil vyše 2000 účtov šíriacich falošné správy, vrátane účtov botov publikujúcich obsah v niekoľkých jazykoch.
Podľa ministerstva sa najväčšia vlna dezinformácií objavila v sobotu okolo 18. hodiny a celkový dosah najpopulárnejších falošných naratívov prekročil 200 miliónov zobrazení. Medzi nepravdivými informáciami sa napríklad objavilo, že atentát naplánovala poľská vláda alebo Ukrajina a že páchateľom bol vojak. Po zverejnení overených informácií bezpečnostnými zložkami utíchla časť týchto naratívov, zdôraznilo ministerstvo.
Dezinformácie podľa ministra spravodlivosti Waldemara Žurka preverí prokuratúra. „Vyšetríme to z trestnoprávneho hľadiska,“ uviedol v pondelok ráno pre Rádio ZET.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Kým bezpečnostné zložky nebudú mať k dispozícii úplné informácie, je vhodné zdržať sa komentárov. Aj keby existovali prvé indície a náznaky, tak ako povedal minister (Kierwiňski), nabudúce by sa zdržal,“ povedal Szlapka v rozhovore pre TVN24. Dodal, že predčasné vyjadrenia môžu vyvolať zbytočné otázky a on sám nemá v úmysle komentovať motívy páchateľa skôr, ako budú dôkladne objasnené.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski hovoril o radikálnych pravicových postojoch útočníka už krátko po útoku v sobotu. Jeho tvrdenie však spochybnil primátor Krakova Lukasz Gibala aj zdroje denníka Rzeczpospolita v polícii. Politickí oponenti ho preto kritizovali za poškodzovanie obrazu Poľska v zahraničí, keďže jeho vyjadrenie prevzali svetové médiá.
Kierwiňski v nedeľu vysvetlil, že jeho slová sa týkali predbežných hypotéz, ktoré sa budú overovať a nie konečných záverov vyšetrovateľov. Zdôraznil, že polícia preveruje všetky motívy a okolnosti útoku.
Szlapka kritizoval europoslanca opozičnej strany Právo a spravodlivosť Patryka Jakiho, ktorý v príspevku na sieti X naznačoval, že policajné zložky v iných častiach krajiny chýbajú pre nasadenie polície k Ústavnému súdu. „Je smutné, že v takýchto situáciách a v takýchto chvíľach existujú ľudia, ktorí sa nedokážu zdržať takýchto komentárov,“ uviedol hovorca.
Vojvoda Kleczar upozornil na dezinformácie a polarizáciu na internete. „Z úcty k tým, ktorí obetovali a riskovali svoj život a zdravie, zdržme sa akýchkoľvek zbytočných špekulácií a komentárov, lebo eskaláciu situácie nepotrebujeme,“ vyzval.
Ministerstvo digitalizácie informovalo, že monitoruje a nahlasuje dezinformačný obsah týkajúci sa útoku. Tím NASK nahlásil vyše 2000 účtov šíriacich falošné správy, vrátane účtov botov publikujúcich obsah v niekoľkých jazykoch.
Podľa ministerstva sa najväčšia vlna dezinformácií objavila v sobotu okolo 18. hodiny a celkový dosah najpopulárnejších falošných naratívov prekročil 200 miliónov zobrazení. Medzi nepravdivými informáciami sa napríklad objavilo, že atentát naplánovala poľská vláda alebo Ukrajina a že páchateľom bol vojak. Po zverejnení overených informácií bezpečnostnými zložkami utíchla časť týchto naratívov, zdôraznilo ministerstvo.
Dezinformácie podľa ministra spravodlivosti Waldemara Žurka preverí prokuratúra. „Vyšetríme to z trestnoprávneho hľadiska,“ uviedol v pondelok ráno pre Rádio ZET.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)