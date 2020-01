Hovorca Vatikánu: Pápežov postoj k celibátu je nemenný

Mníchov/Vatikán 14. januára (TASR) - Nezvyčajne drsný spôsob, akým sa emeritný pápež Benedikt XVI. obracia proti zmierneniu pravidiel celibátu medzi kňazmi, je udivujúci. Napísal to v utorok vo svojom úvodníku nemecký denník Die Welt, ktorý upozornil, že práve "Benedikt ako žiadny iný pápež novodobých čias" prispel k uvoľneniu pravidiel celibátu.



Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti vysvetlil, že kňazský celibát nie je a nikdy nebol dogma. Týka sa cirkvi latinského obradu a považuje sa za "cenný dar", ktorý ako taký uznali všetci poslední pápeži.



Katolícka cirkev východného obradu predpokladá možnosť vysviacky ženatých mužov a výnimky pre cirkev latinského obradu pripustil práve Benedikt XVI. v apoštolskej konštitúcii Anglicanorum coetibus, venovanej anglikánom, ktorí požiadajú o spoločenstvo s katolíckou cirkvou.



V tejto konštitúcii sa hovorí "o pripustení ženatých mužov k prijatiu kňazského svätenia v ordinariáte podľa objektívnych podmienok schválených Apoštolskou stolicou," uviedol Vatikánsky rozhlas.



Die Welt vo svojom úvodníku poukazuje na to, že Benedikt sa za posledné mesiace už druhýkrát pokúsil hodiť "dogmatické polená pod nohy svojho nástupcu". Denník tiež konštatuje, že Benedikt sa zrejme stále viac stáva duchovným pilierom opozície proti modernizácii cirkvi, o ktorú sa pápež František snaží.



Proti návrhom na zrušenie celibátu kňazov sa Benedikt XVI. vyslovil v pripravovanej knihe, ktorej spoluautorom je konzervatívny kardinál Robert Sarah guinejského pôvodu.



Po tom, ako došlo k odhaleniu mnohých prípadov zneužívania maloletých katolíckymi kňazmi po celom svete, zosilneli výzvy na zrušenie tohto stáročného zákazu manželstva pre kňazov - a to zo strany verejnosti i v samotnej cirkvi. Deväťdesiatdvaročný bývalý pápež však tvrdí, že úloha kňazov musí zostať nezmenená a kňazi by mali byť aj naďalej "ženíchmi cirkvi".



V reakcii na tieto výňatky z knihy emeritného pápeža hovorca Vatikánu Matteo Bruni novinárom v pondelok povedal, že postoj pápeža Františka k celibátu zostáva nezmenený. Bruni na spresnenie zopakoval pápežov výrok z januára 2019, keď pri návrate z návštevy Panamy citoval pápeža Pavla VI., že by radšej dal svoj život, než by zmenil zákon o celibáte. František vtedy tlmočil aj svoje osobné stanovisko, keď celibát označil za "dar cirkvi", a odmietol myšlienku jeho nepovinnosti.



Po istom čase však František pripustil možnosť povoliť výkon kňazského povolania ženatým mužom v zrelom veku s preukázanými cnosťami (viri probati), a to najmä v odľahlých regiónoch, napríklad v Amazónii, kde tamojšie komunity práve pre nedostatok kňazov majú len zriedkavo možnosť sláviť omšu.



Toto stanovisko podporila aj väčšina zo 180 biskupov z deviatich krajín Amazónie, ktorí sa vo Vatikáne vlani zúčastnili na synode venovanej práve tomto regiónu. Vyzvali tiež Vatikán, aby otvoril diskusiu o vysviackach žien za diakonky.



Vatikánsky rozhlas pripomenul, že pápež František vo svojom príhovore na záver synody prekvapujúco vôbec nespomenul tému vysviacky ženatých mužov, a to ani okrajovo.



Očakáva sa, že František zverejní svoje rozhodnutie vo veci celibátu v najbližších týždňoch, napísala agentúra DPA.