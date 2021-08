Na omšu pápeža v Budapešti nebude potrebný očkovací preukaz

Budapešť 18. augusta (TASR) – Na omšu pápeža Františka na záverečnom podujatí 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktoré sa bude konať 12. septembra na budapeštianskom Námestí hrdinov, nebudú maďarské orgány vyžadovať od žiadnych účastníkov očkovací preukaz. V rozhovore pre TASR to uviedol hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács, podľa ktorého to však nebude znamenať riziko.



„Domnievame sa, že nebude rizikom, ak návštevníci prídu bez potvrdenia o zaočkovaní či prekonaní covidu. Zdôrazňujem, že postojom maďarskej vlády je, že pandémiu a šírenie koronavírusu možno potlačiť iba očkovaním, ktoré je najúčinnejším a najbezpečnejším prostriedkom. Napriek tomu sme očkovanie ponechali na dobrovoľnosti – ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť na základe svojho presvedčenia a svedomia," spresnil hovorca.



„Na verejné podujatia eucharistického kongresu maďarská vláda srdečne očakáva každého návštevníka. Čím ich bude viac, tým bude väčšia radosť," reagoval Kovács na otázku TASR, či situáciu neskomplikujú nezaočkovaní návštevníci zo Slovenska, ktorí sa namiesto podujatí návštevy najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi na Slovensku s prísnejšími opatreniami rozhodnú radšej cestovať za pápežom do maďarskej metropoly.



Hovorca podčiarkol, že maďarský operačný štáb sleduje vývoj koronavírusovej pandémie na dennej báze. „Samozrejme, máme k dispozícii všetky údaje týkajúce sa aktuálnej situácie a možného vývoja šírenia nákazy a jej charakteru. Vládny kabinet v uplynulom zhruba poldruha roku prijímal opatrenia na mesiac či jeden a pol mesiaca dopredu, pretože to je obdobie, na ktoré môže vláda získať komplexný pohľad," dodal.



Z dôvodu mimoriadne nízkeho počtu nových prípadov infekcie a covidového ochorenia v Maďarsku sa podľa jeho slov v prípade troch veľkých nadchádzajúcich podujatí vláda rozhodla – pri zachovaní všeobecných opatrení – pozastaviť opatrenia aplikované v rámci aktuálneho stavu epidemiologickej núdze.



Potvrdenia o očkovaní či prekonaní nákazy koronavírusom sa tak nebudú vyžadovať od účastníkov štátnych a regionálnych podujatí osláv štátneho sviatku založenia uhorského štátu jeho prvým kráľom sv. Štefanom v dňoch 18.–22. augusta, ani od účastníkov budapeštianskych Majstrovstiev Európy štvorzáprahov, ktoré sa konajú od 2. do 5. septembra, a ani 12. septembra od návštevníkov záverečnej omše 52. Medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti.



Podľa Kovácsovho vyjadrenia bolo o zmiernení protiepidemických opatrení možné rozhodnúť na základe výsledkov vedomostí a skúseností, ktoré má k dispozícii operačný štáb.



V utorok pribudlo v Maďarsku za posledný deň 45 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrel jeden pacient. Bilanciou koronavírusovej pandémie v tejto desaťmiliónovej stredoeurópskej krajine bolo do utorka 810.549 infikovaných a 30.042 obetí covidu. Aktuálne bolo v ten deň nakazených 11.988 osôb.



Zaočkovaných proti covidu prvou dávkou vakcíny je takmer 5,7 milióna ľudí, z nich dve dávky očkovacej látky dostalo už vyše 5,5 milióna.