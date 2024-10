Reakcie svetových lídrov na smrť vodcu hnutia Hamas Jahju Sinwára

Irán: Smrťou vodcu Hamasu Sinwára sa len "posilní duch odporu" v regióne

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR - Michal Svítok

Netanjahu: Sinwára zabili v Rafahu; našli pri ňom hotovosť, samopal a cukríky



Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa usmieva pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ríme vo štvrtok 10. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Meloniová: Smrť Sinwára "otvára novú fázu" konfliktu v Gaze



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell hovorí s novinármi počas jeho príchodu na summit EÚ v Bruseli 17. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Borrell: Sinwár bol prekážkou v dosiahnutí prímeria a prepustenia rukojemníkov

Britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Starmer: Británia nebude oplakávať smrť lídra Hamasu Sinwára



Americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Biden: Sinwár mal na rukách veľa krvi; je čas na ukončenie vojny v Gaze

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Macron: Smrť Sinwára je príležitosťou na ukončenie vojny v Pásme Gazy



Washington 18. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom po tom, čo sa vo štvrtok potvrdili správy o zabití vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára, potvrdili americkí predstavitelia a Netanjahuov úrad. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.Biden a Netanjahu sa zhodli na tom, že smrť Sinwára vytvorila príležitosť na tlak na prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy, a že budú spolupracovať na dosiahnutí tohto cieľa, oznámil úrad izraelského premiéra.Biden podľa AFP zavolal Netanjahuovi a "zagratuloval mu k zabitiu Jahju Sinwára", uvádza sa vo vyhlásení.Armáda Spojených štátov zároveň vo štvrtok uviedla, že nezohrala žiadnu úlohu pri izraelskej operácii, ktorá viedla k zabitiu Jahju Sinwára - aj keď americká tajná služba prispela k pomoci Izraelu pri získavaní informácií pri vystopovaní a lokalizovaní lídrov Hamasu, ktorí boli zodpovední za zadržiavanie rukojemníkov, cituje Reuters.uviedol hovorca Pentagónu generálmajor Patrick Ryder.Sinwár prišiel o život len niekoľko mesiacov po svojom vymenovaní za najvyššieho vodcu Hamasu. Jeho smrť síce poukazuje na ťažkosti, ktoré má Hamas pri ochrane vysokohodnotných cieľov pred Izraelom, ale nemusí mať zásadný vplyv na priebeh vojny v Pásme Gazy, konštatovala vo svojom komentári stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).Sinwár je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Vodcom hnutia je od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.Iránska misia pri Organizácii Spojených národov (OSN) v noci na piatok uviedla, že zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára povedie k posilneniu "odporu" v regióne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.K vyhláseniu iránskej misie pri OSN došlo len niekoľko hodín po tom, čo Izrael potvrdil, že vodcu Hamasu zlikvidoval." uviedla misia v príspevku na platforme X.dodala iránska misa pri OSN.Zabitie Sinwára potvrdil Izrael vo štvrtok; podľa mediálnych informácií zahynul ešte v stredu počas raketového útoku na budovu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.Vodcom hnutia Hamas bol Sinwár od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne.Izraelská polícia podľa AFP ešte vo štvrtok uviedla, že telo Sinwára previezli do Národného centra pre forenznú medicínu v Tel Avive s cieľom "ďalšieho preskúmania".Zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára znamená "začiatok konca" vojny v Gaze, uviedol v noci na piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý zároveň potvrdil, že k izraelskej vojenskej operácii, počas ktorej Sinwár zahynul, došlo v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.povedal Netanjahu po anglicky vo videozázname, ktorý zverejnil jeho úrad. "," dodal izraelský premiér.Zabitie Sinwára potvrdili vo štvrtok. Vodcom hnutia Hamas bol Sinwár od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne.Izraelská polícia podľa AFP ešte vo štvrtok uviedla, že telo Sinwára previezli do Národného centra pre forenznú medicínu v Tel Avive s cieľom "ďalšieho preskúmania".Izraelské médiá medzitým odvysielali vyjadrenia jedného z vojakov, ktorí sa podieľali na zabití lídra Hamasu, napísal spravodajský web Times of Israel (TOI).Izraelskí vojaci podľa neho raketou zasiahli budovu, v ktorej sa Sinwár nachádzal. Na miesto vzápätí po tom vyslali aj dron, aby pomocou neho potvrdili, že bol pri útoku zabitý. V tomto momente ešte vojaci nevedeli, že terorista, na ktorého cielili, bol Sinwár.Keď dron dorazil do zničenej budovy, zranený Sinwár, ktorý mal tvár zahalenú šatkou, sa na dron pokúsil hodiť akýsi predmet, aby ho tak zneškodnil. V tej chvíli však už bola na neho nasmerovaná ďalšia paľba, ktorá ho pripravila o život.Na snímkach z miesta útoku bolo vidieť, že pri Sinwárovi našli okrem iných materiálov aj peňažnú hotovosť, identifikačné karty a cukríky značky Mentos, píše TOI.Noviny The Jerusalem Post uviedli, že pri tejto operácii izraelskej armády neprišiel o život žiaden zo zadržiavaných rukojemníkov v Gaze.Pri Sinwárovi podľa novín našli aj samopal AK-47, zapaľovač a identifikačnú kartu jedného zo zamestnancov Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok uviedla, že zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára uvoľnilo cestu pre "novú fázu" v prebiehajúcom smrtiacom konflikte v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP." uviedla Meloniová vo vyhlásení.," dodala.Agentúra DPA pripomína, že Meloniová sa v piatok v Berlíne nezúčastní na schôdzke prezidenta USA Joea Bidena s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, britským premiérom Keirom Starmerom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Meloniová vo štvrtok uviedla, že sa na stretnutí "za žiadnych okolností nemôže zúčastniť", keďže absolvuje cestu na Blízky východ, v rámci ktorej navštívi aj Libanon.," povedala talianska premiérka v Bruseli ešte pred summitom EÚ.," dodala.Absencia Meloniovej na rokovaniach v Berlíne vyvolala v Taliansku obavy, píše DPA. Krajina v súčasnosti predsedá skupine najvyspelejších ekonomík sveta G7. Rím bude pritom jediným európskym členom tohto zoskupenia, ktorá sa na schôdzke v nemeckej metropole nezúčastní.Vodca palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahjá Sinwár bol "prekážkou v dosiahnutí naliehavo potrebného prímeria a bezpodmienečného prepustenia všetkých rukojemníkov" zadržiavaných v Pásme Gazy, uviedol vo štvrtok v súvislosti so zabitím Sinwára šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell. TASR informuje podľa agentúry Reuters." uviedol Borrell na platforme X.Smrť lídra Hamasu Sinwára toto hnutie "značne" oslabuje, zanechávajúc toto palestínske militantné zoskupenie bez "strojcu" útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, uviedla vo štvrtok aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.Sinwár bol strojcom útoku palestínskych militantov na územie Izraela, ktorý sprevádzalo "zabíjanie, masakry, znásilňovanie a únosy", povedala von der Leyenová reportérom v Bruseli.Sinwár, ktorého zabitie potvrdili vo štvrtok, prišiel o život len niekoľko mesiacov po svojom vymenovaní za najvyššieho vodcu Hamasu. Všeobecne je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Vodcom hnutia bol od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyzval na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi v Pásme Gazy a vyhlásil, že jeho krajina "nebude smútiť" v súvislosti so smrťou vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára. TASR informuje podľa agentúry AFP.Starmer ďalej dodal, že práve Sinwár bol "strojcom najkrvavejšieho dňa v židovskej histórii od holokaustu", keď Hamas 7. októbra 2023 zaútočil na územie Izraela a zabil tam stovky civilistov.vyhlásil britský premiér.Práve v dôsledku tohto útoku palestínskych militantov zo 7. októbra minulého roka následne Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy.Vodcom hnutia Hamas bol Sinwár od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.Americký prezident Joe Biden vo štvrtok uviedol, že v súvislosti so zabitím lídra palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára pociťuje väčšiu nádej vzhľadom na možné prímerie v Pásme Gazy. Biden to povedal reportérom po tom, čo jeho prezidentský špeciál Air Force One pristál na letisku v nemeckej metropole Berlín, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.Biden novinárom povedal, že po potvrdení správ o Sinwárovej smrti zatelefonoval a zablahoželal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi.uviedol Biden s tým, že teraz prišiel čas "pohnúť sa ďalej".Prezident USA spresnil, že je čas na ukončenie vojny a návrat utečencov zadržiavaných v Pásme Gazy domov. Ako dodal, po zabití Sinwára posiela do Izraela amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.Americký minister obrany Lloyd Austin medzitým vo štvrtok uviedol, že zabitie lídra Hamasu Sinwára je významným úspechom, ktorý ponúka výnimočnú príležitosť na ukončenie "tejto hroznej vojny" medzi Izraelom a Hamasom.uviedol Austin vo vyhlásení.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahju Sinwára ponúka kľúčovú "príležitosť" na ukončenie rok trvajúcej vojny Izraela s palestínskymi militantmi v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.povedal Macron novinárom v Bruseli po rokovaniach s ďalšími lídrami EÚ." dodal.Macron zároveň vyzval Izrael, aby zastavil vojenské operácie v Libanone, rešpektoval suverenitu tejto krajiny a vyhol sa rozšíreniu konfliktu.Macron dodal, že Francúzsko stojí pri Izraeli v súvislosti s otázkami jeho bezpečnosti a existencie, táto skutočnosť mu však nebráni nesúhlasiť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.Francúzsky prezident zároveň pripomenul, že v piatok sa v Berlíne stretne s prezidentom USA Joeom Bidenom, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a britským premiérom Keirom Starmerom, s ktorými bude rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, čo označil za "kľúčovú záležitosť", cituje Reuters.Témou spomenutých lídrov v piatok v Berlíne bude podľa očakávania okrem Ukrajiny aj situácia na Blízkom východe.