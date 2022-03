Hovorkyňa Bieleho domu má covid, Biden mal test negatívny

Washington 22. marca (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová oznámila, že mala pozitívny test na covid a preto sa nezúčastní na pracovnej ceste amerického prezidenta Joea Bidena v Európe. TASR o tom informuje na základe Psakiovej vyjadrenia, ktoré zverejnila na Twitteri.



Hovorkyňa sa so šéfom Bieleho domu stretla podľa vlastných slov naposledy v pondelok, obaja si však od seba udržiavali odporúčaný odstup. Biden navyše v utorok tiež absolvoval test, ktorý bol negatívny, dodala Psakiová.



"Vďaka vakcíne mám len mierne príznaky. V súlade s protokolmi Bieleho domu budem pracovať z domu a plánujem sa (fyzicky) vrátiť do práce po absolvovaní päťdňovej izolácie a negatívnom teste," vysvetlila Psakiová.



Biden, ktorý v stredu odcestuje z Washingtonu, navštívi najskôr Brusel, kde sa vo štvrtok 24. marca zúčastní na summitoch NATO, skupiny G7 i Európskej únie.



Americký prezident následne plánuje v piatok pricestovať v sprievode ministra obrany Lloyda Austina do poľskej metropoly Varšava, kde sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Hlavnou témou ich rozhovoru by mali byť vojnoví utečenci, uviedla Psakiová.