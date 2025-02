USA: Schôdzka s Ruskom v Rijáde nebude rokovaním o Ukrajine

Rijád 17. februára (TASR) - Utorňajšie stretnutie americkej a ruskej delegácie v Saudskej Arábii by sa nemalo považovať za rokovanie o Ukrajine. Povedala to v pondelok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Nemyslím si, že by to ľudia mali vnímať ako niečo, čo sa týka detailov alebo posunu vpred v rámci nejakého vyjednávania," povedala Bruceová a dodala, že americký prezident Donald Trump poveril predstaviteľov, aby v Rijáde "účinne nadviazali" na jeho minulotýždňový telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



V saudskej metropole Rijád sa začnú v utorok rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou, ktoré budú viesť ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Zúčastnia sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a na ruskej strane zase poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom v pondelok uviedol, že rozhovory budú zamerané predovšetkým na "obnovenie celej škály americko-ruských vzťahov", ako aj Ukrajinu a prípravu stretnutia lídrov oboch krajín. Dotknúť by sa chceli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe.



Peskov tiež uviedol, že Lavrov a Ušakov priletia do Rijádu ešte v priebehu pondelka. Rubio sa už nachádza v Rijáde. Ušakov v pondelok zdôraznil, že ide vyslovene o bilaterálne rokovania, bez účasti iných krajín.



Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte Trumpa s Putinom. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.