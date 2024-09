Hovorkyňa EK: Von der Leyenová prijala rezignáciu Thieryho Bretona

Brusel 16. septembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prijala rezignáciu francúzskeho európskeho komisára Thierryho Bretona. Uviedla to hovorkyňa EK Arianna Podesta, informuje spravodajca TASR.



"Predsedníčka berie na vedomie a prijíma rezignáciu Thierryho Bretona a ďakuje mu za prácu komisára počas celého mandátu," povedala hovorkyňa pred novinármi.



Dôvody Bretonovej rezignácie nekomentovala, ani vzťahy doterajšieho francúzskeho eurokomisára so šéfkou exekutívy EÚ. Spresnila, že von der Leyenová v utorok doobeda v Štrasburgu Konferencii predsedov Európskeho parlamentu predstaví čo najlepšie vyváženú Európsku komisiu, aby sa mohla ujať svojich úloh "v čo možno najkratšom čase".



Breton v liste adresovanom šéfke eurokomisie naznačil, že von der Leyenová pred niekoľkými dňami požiadala Francúzsko, aby z osobných dôvodov stiahlo jeho nomináciu do novej eurokomisie. Za to údajne prisľúbila Parížu vplyvnejšie portfólio.



Breton pôsobil vo funkčnom období 2019-2024 ako eurokomisár pre vnútorný trh a bojoval najmä proti veľkým digitálnym platformám. Do jeho zodpovednosti patrila aj oblasť vesmíru a obrany. V európskych kuloároch sa špekulovalo, že v budúcej EK by mohol byť výkonným podpredsedom pre priemysel a strategickú autonómiu.



Slovinskí novinári hovorkyňu EK upozornili, že parlament v Ľubľane v pondelok nerozhodne o nominácii bývalej diplomatky Marty Kosovej na eurokomisárku. Na otázku, či chýbajúca nominantka za Slovinsko neohrozí prezentáciu novej Európskej komisie v europarlamente, Podesta uviedla, že deň má 24 hodín a "všetko je ešte možné". Zdôraznila, že šéfka exekutívy EÚ do Štrasburgu príde s plánom predstaviť svoj pracovný tím.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)