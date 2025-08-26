Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hráč amerického futbalu Kelce a speváčka Swift oznámili zasnúbenie

Travis Kelce, tight end tímu Kansas City Chiefs, a Taylor Swift kráčajú spolu po futbalovom zápase AFC Championship NFL medzi tímami Chiefs a Baltimore Ravens, 28. januára 2024 v Baltimore. Foto: TASR/AP

Trojnásobný víťaz NFL a držiteľka štrnástich ocenení Grammy tvoria pár dva roky.

Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Hráč amerického futbalu Travis Kelce a populárna speváčka Taylor Swift sa zasnúbili. Dvojica to v utorok oznámila na sociálnej sieti.

Trojnásobný víťaz NFL a držiteľka štrnástich ocenení Grammy tvoria pár dva roky. Zasnúbenie oznámili prostredníctvom zdieľaného príspevku na Instagrame. „Vaša učiteľka angličtiny a váš učiteľ telocviku sa budú brať,“ napísala dvojica v popise príspevku. Kelce a Swift patria medzi najznámejšie a najobľúbenejšie slávne páry na svete, pripomenula agentúra AP.
.

