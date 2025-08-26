< sekcia Zahraničie
Hráč amerického futbalu Kelce a speváčka Swift oznámili zasnúbenie
Trojnásobný víťaz NFL a držiteľka štrnástich ocenení Grammy tvoria pár dva roky.
Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Hráč amerického futbalu Travis Kelce a populárna speváčka Taylor Swift sa zasnúbili. Dvojica to v utorok oznámila na sociálnej sieti.
Trojnásobný víťaz NFL a držiteľka štrnástich ocenení Grammy tvoria pár dva roky. Zasnúbenie oznámili prostredníctvom zdieľaného príspevku na Instagrame. „Vaša učiteľka angličtiny a váš učiteľ telocviku sa budú brať,“ napísala dvojica v popise príspevku. Kelce a Swift patria medzi najznámejšie a najobľúbenejšie slávne páry na svete, pripomenula agentúra AP.
