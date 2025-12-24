< sekcia Zahraničie
Hráčov v lotérii Powerball na Štedrý deň láka rekordný jackpot
Profesor matematiky Tim Chartier z Davidson College v Severnej Karolíne to prirovnal k šanci vytiahnuť konkrétne označenú jednodolárovku z kôpky bankoviek vysokej 31 kilometrov.
Autor TASR
Washington 24. decembra (TASR) - V Spojených štátoch môže žrebovanie lotérie Powerball na Štedrý deň dať niektorému z hráčov aj konkrétnu štedrú podobu. Rekordný jackpot dosiahol 1,7 miliardy dolárov, TASR píše podľa správy agentúry AP.
V tejto lotérii výherná kombinácia vzniká žrebovaním v dvoch samostatných strojoch. Zo stroja s bielymi loptičkami s číslami 1 až 69 sa vyberá päť loptičiek. V stroji s červenými loptičkami s číslami 1 až 26 sa vyberá jediná, čiže šanca na výhru jackpotu je v pomere jeden ku 292,2 milióna.
Profesor matematiky Tim Chartier z Davidson College v Severnej Karolíne to prirovnal k šanci vytiahnuť konkrétne označenú jednodolárovku z kôpky bankoviek vysokej 31 kilometrov.
„Je pravda, že ak si kúpite 100 tiketov, stokrát zvýšite pravdepodobnosť výhry. Ale v tomto prípade to sotva nachýli aj pravdepodobnosť uspieť,“ povedal Chartier. „Pri použití časovej analógie to je šanca určiť jednu konkrétnu sekundu za obdobie deväť rokov. Možné to je – ale je to veľmi nepravdepodobné,“ dodal profesor.
Doteraz štvrtý najvyšší jackpot v Spojených štátoch sa vytvoril počas 46. po sebe idúcich žrebovaniach, kde nikto neuhádol všetkých šesť čísel. Naposledy sa to podarilo 6. septembra a teraz pred Vianocami to zvýšilo medzi hráčmi záujem kúpiť si tiket za dva doláre. Podľa počtu uhádnutých čísel celkovo existuje 9 výherných úrovní.
Stredajší jackpot vo výške 1,7 miliardy dolárov má pre výhercu peňažnú podobu 781,3 milióna dolárov, ak sa rozhodne pre jednorazové vyplatenie (tzv. Lump Sum). Ide zhruba o polovicu z celkovej hodnoty jackpotu a navyše odrátanie dane. Splátková výplata (Annuity) znamená 30 ročných platieb, ktoré sa zakaždým zvyšujú o päť percent.
