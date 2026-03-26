< sekcia Zahraničie
Hrad Runneburg v Durínsku poškodil požiar
Plamene v noci zachvátili rohovú budovu opevnenia vedľa vysokej strážnej veže.
Autor TASR
Berlín 26. marca (TASR) - Požiar poškodil časti hradu Runneburg z 12. storočia v mestečku Weißensee na severe nemeckej spolkovej krajiny Durínsko, uviedla vo štvrtok ráno tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Plamene v noci zachvátili rohovú budovu opevnenia vedľa vysokej strážnej veže. Záchranné zložky sa pritom obávali, že v dôsledku silnejšieho vetra sa oheň rozšíri. Hasičom sa však podarilo zabrániť šíreniu požiaru do ďalších častí hradu, uviedol hovorca polície.
Na základe prvotných správ nikto neutrpel zranenia. Miesto podľa policajného hovorcu uzavreli a príčinu požiaru budú vyšetrovať. Rozsah škôd na hrade bezprostredne nebol jasný.
Nadácia pre hrady a záhrady v Durínsku uviedla, hrad Runneburg bol postavený okolo roku 1170 a nachádza sa na malom kopci na okraji Weißensee. Je považovaný za jeden z najvýznamnejších príkladov románskej architektúry v Nemecku. Len máloktoré miesto si dodnes zachovalo taký rozsah pôvodnej stavebnej štruktúry z vrcholného stredoveku. Je tiež označovaný za „mladšieho súrodenca“ slávneho hradu Wartburg.
