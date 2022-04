Pražský hrad: iROZHLAS šíri lživé informácie, dokumenty neboli zničené

Praha 7. apríla (TASR) - Kancelária českého prezidenta Miloša Zemana obvinila spravodajský portál iROZHLAS.cz zo šírenia lživých informácií o údajnom zničení utajovaných dokumentov. TASR o tom informuje na základe vyjadrenia Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka.



Zmieňovaný portál a stanica Radiožurnál vo štvrtok informovali, že Pražský hrad je podozrivý, že narýchlo a v rozpore s platnými pravidlami zničil 32 utajovaných dokumentov, ktoré obsahovali informácie tajných služieb o aktivitách ruských ozbrojených síl pri hraniciach s Ukrajinou. Novinári sa pritom odvolali na "skartačnú knihu", podľa ktorej mali byť dokumenty zničené až v nasledujúcich rokoch.



Pražský hrad však upozorňuje, že zapísanie dokumentov v tejto evidencii ešte neznamená, že boli aj naozaj zničené, ale len to, že budú zničené v budúcnosti.



"Všetky utajované dokumenty uvedené v texte redaktorov Chaloupskej, Štorkána a Mikela zo dňa 7. apríla 2022 prešli skartačným konaním, boli vyradené a určené na zničenie," vysvetľuje Ovčáček. "To však neznamená, že boli všetky ihneď fyzicky zničené, ako úplne nepravdivo tvrdia traja spomínaní redaktori serveru iRozhlas.cz," pokračuje.



Dokumenty určené na okamžité zničenie boli skartované poverenými osobami v certifikovaných zariadeniach v súlade so stanovenými predpismi, tvrdí Kancelária prezidenta republiky (KPR).



"Zvyšok uvedených spisov je uschovaný v trezoroch Pražského hradu a bude štandardne zničený po uplynutí príslušnej lehoty. To sa následne prejaví aj zápisom v rokovacích protokoloch," pokračuje KPR s tým, že o tom predloží dôkazy v takej podobe, aby zároveň neohrozila ochranu utajovaných informácií.



Na vyjadrenie Pražského hradu portál iROZHLAS.cz medzičasom reagoval s tým, že v rokovacích protokoloch sa pri predmetných dokumentoch píše "SKARTOVANÉ" a hradný hovorca Vít Novák pre Radiožurnál potvrdil, že boli naozaj skartované.



Už predtým Radiožurnál informoval, že Pražský hrad skartoval tajnú správu o tom, že za výbuchmi v muničných skladoch v moravskej obci Vrbětice z roku 2014 stoja agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Česká polícia sa to podľa reportérov dozvedela, keď chcela preveriť, či sú na dokumente od českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) určenom prezidentovi Milošovi Zemanovi odtlačky prstov alebo stopy DNA niekoho nepovolaného, teda či sa s ním neoboznamovali ľudia, ktorí na to nemali oprávnenie.