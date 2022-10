Hrad z technických dôvodov zrušil Zemanov štvrtkový program

Praha 13. októbra (TASR) - Kancelária českého prezidenta Miloša Zemana z "technických dôvodov" zrušila jeho štvrtkový program na sídle v Lánoch. V stredu to bez ďalších podrobností oznámil hovorca Hradu Jiří Ovčáček.



Zrušenie programu nemá spojitosť so zdravotným stavom prezidenta, dodal následne vedúci Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář, ktorého citoval spravodajský webový portál iDNES.cz.



Zeman sa mal vo štvrtok popoludní stretnúť s kandidátom na ministra životného prostredia Petrom Hladíkom, v pláne mal aj okrúhly stôl k energetickým otázkam.



"Z technických dôvodov sa vo štvrtok plánovaný program v Lánoch neuskutoční. Náhradný termín prijatia ministerského kandidáta je 20. októbra o 15.00 h. Pri okrúhlom stole náhradný termín ešte vybavujeme," uviedol Ovčáček.



"Nehľadajme za tým žiadne špekulácie. Ide o technickú záležitosť," uviedol Mynář v súvislosti so zrušením programu. "Technickú záležitosť" špecifikovať nechcel.



"Nie je to nič, čo by malo spojitosť s pánom prezidentom a jeho zdravotným stavom," dodal Mynář s tým, že piatkový program prezidenta na Pražskom hrade platí.



Zeman má v piatok popoludní na Hrade prijať víťaza súťaže Dedina roka. V piatok má v pláne aj účasť na brnianskom kolokviu "Siete predsedov najvyšších súdov EÚ".