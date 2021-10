Hrad zrušil účasť prezidenta Zemana v povolebnej televíznej debate

Praha 8. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na nedeľnej povolebnej debate v televízii CNN Prima News. V piatok to uviedol hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček. Zároveň zatiaľ nie je jasné ani to, či sa hlava štátu zúčastní na avizovanom nedeľnom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom.



"Pána prezidenta navštívil jeho ošetrujúci lekár profesor Miroslav Zavoral. Odporučil pánovi prezidentovi, aby obmedzil pracovné aktivity, ktoré má naplánované. Pána prezidenta to nesmierne mrzí," povedal pre CNN Prima News Ovčáček a dodal, že zdravie je teraz prednejšie. Podľa neho je kľúčové, aby Zeman nabral silu na povolebné vyjednávanie. Ovčáček zároveň zdôraznil, že prezident "nie je obmedzený vo výkone ústavných funkcií".



Psychiatrička a bývalá ministerka pre ľudské práva Džamila Stehlíková v programe 360 na CNN Prima News povedala, že prezident už nie je schopný "ani hodiť obálku do volebnej schránky". Za tento výrok ju kritizoval hradný protokolista.



O Zemanovom zdraví kolujú v uplynulých dňoch rôzne špekulácie. V piatok ráno v Rádiu Z hovorca Ovčáček dokonca vylúčil fámu, že prezident už nežije.



Exprezident Václav Klaus v stredu vyhlásil, že Zeman má problémy s pečeňou, čo podľa neho súvisí s jeho životným štýlom.



Pražský hrad vo štvrtok potvrdil, že Zeman po prvý raz vo funkcii prezidenta nebude voliť verejne vo volebnej miestnosti, ale volebná komisia za ním príde priamo na zámok v Lánoch.



Zeman bol počas septembra deväť dní hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe z dôvodu vyčerpania a dehydratácie.