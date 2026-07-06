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HRANA: Briti väznení v Iráne pokračujú v hladovke
Craig Foreman podľa HRANA počas hladovky schudol približne 16 a Lindsay Foremanová viac ako 14 kilogramov.
Autor TASR
Teherán 6. júla (TASR) - Dvaja britskí občania odsúdení v Iráne na desať rokov za špionáž pokračujú v hladovke na protest proti podmienkam vo väzení. Ich zdravotný stav sa zhoršuje a úrady im odopierajú primeranú zdravotnú starostlivosť aj kontakt s rodinami, uviedla v pondelok organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Craig Foreman podľa HRANA počas hladovky schudol približne 16 a Lindsay Foremanová viac ako 14 kilogramov. Lindsay napriek závratom a ďalším zdravotným ťažkostiam už desať dní odopierajú lekársku prehliadku, doplnila organizácia.
Manželom nedávno umožnili telefonický kontakt s právnikom, naďalej však nesmú komunikovať s rodinou ani medzi sebou. Podľa ľudskoprávnej organizácie im väznica napriek súhlasu zdravotníckeho personálu nevydala lieky, okuliare, knihy ani hygienické potreby od britského veľvyslanectva.
Manželov zadržali v Iráne v januári 2025 počas cesty okolo sveta na motocykli. Pre obvinenie zo špionáže ich odsúdili na desať rokov väzenia. Obaja obvinenia odmietajú a tvrdia, že neboli proti nim predložené žiadne dôkazy a nedostali možnosť na riadnu obhajobu.
Iránske úrady sa k najnovším informáciám bezprostredne nevyjadrili. Príslušníci iránskych Revolučných gárd v uplynulých rokoch zadržali viacerých cudzincov a ľudí s dvojitým občianstvom spravidla na základe obvinení zo špionáže alebo ohrozenia národnej bezpečnosti. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Teherán takéto prípady využíva ako prostriedok nátlaku v sporoch s inými krajinami. Irán to obvinenia odmieta.
Craig Foreman podľa HRANA počas hladovky schudol približne 16 a Lindsay Foremanová viac ako 14 kilogramov. Lindsay napriek závratom a ďalším zdravotným ťažkostiam už desať dní odopierajú lekársku prehliadku, doplnila organizácia.
Manželom nedávno umožnili telefonický kontakt s právnikom, naďalej však nesmú komunikovať s rodinou ani medzi sebou. Podľa ľudskoprávnej organizácie im väznica napriek súhlasu zdravotníckeho personálu nevydala lieky, okuliare, knihy ani hygienické potreby od britského veľvyslanectva.
Manželov zadržali v Iráne v januári 2025 počas cesty okolo sveta na motocykli. Pre obvinenie zo špionáže ich odsúdili na desať rokov väzenia. Obaja obvinenia odmietajú a tvrdia, že neboli proti nim predložené žiadne dôkazy a nedostali možnosť na riadnu obhajobu.
Iránske úrady sa k najnovším informáciám bezprostredne nevyjadrili. Príslušníci iránskych Revolučných gárd v uplynulých rokoch zadržali viacerých cudzincov a ľudí s dvojitým občianstvom spravidla na základe obvinení zo špionáže alebo ohrozenia národnej bezpečnosti. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Teherán takéto prípady využíva ako prostriedok nátlaku v sporoch s inými krajinami. Irán to obvinenia odmieta.