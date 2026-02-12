< sekcia Zahraničie
HRANA: Počet obetí potlačenia protestov v Iráne presiahol hranicu 7000
Mnohé osoby sú stále nezvestné alebo sú obavy, že sú po smrti.
Autor TASR
Dubaj 12. februára (TASR) - Počet obetí brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek proti účastníkom celoštátnych protestov v Iráne presiahol hranicu 7000. Mnohé osoby sú stále nezvestné alebo sú obavy, že sú po smrti. S odvolaním sa na ľudskoprávnych aktivistov o tom vo štvrtok informovala agentúra AP, píše TASR.
Najnovšiu bilanciu o 7002 obetiach zverejnila americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). Pozorovatelia pripomínajú, že HRANA bola presná aj pri sčítavaní obetí počas predchádzajúcich nepokojov v Iráne, kde spolupracuje so sieťou aktivistov a informátorov. Postupné zvyšovanie počtu mŕtvych súvisí s náročným overovaním informácií, keďže komunikácia s ľuďmi v Iráne je obmedzená.
Iránska vláda zverejnila svoj jediný oficiálny údaj 21. januára, keď informovala o 3117 obetiach. Teokratický režim v minulosti počty obetí nepokojov podhodnocoval alebo o nich vôbec neinformoval.
Agentúra AP nedokázala počet obetí nezávisle overiť, keďže úrady prerušili prístup na internet a medzinárodné telefonické spojenie.
Masové protesty v Iráne vypukli koncom decembra 2025 pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu a rýchlo sa rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim.
Najnovšiu bilanciu o 7002 obetiach zverejnila americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). Pozorovatelia pripomínajú, že HRANA bola presná aj pri sčítavaní obetí počas predchádzajúcich nepokojov v Iráne, kde spolupracuje so sieťou aktivistov a informátorov. Postupné zvyšovanie počtu mŕtvych súvisí s náročným overovaním informácií, keďže komunikácia s ľuďmi v Iráne je obmedzená.
Iránska vláda zverejnila svoj jediný oficiálny údaj 21. januára, keď informovala o 3117 obetiach. Teokratický režim v minulosti počty obetí nepokojov podhodnocoval alebo o nich vôbec neinformoval.
Agentúra AP nedokázala počet obetí nezávisle overiť, keďže úrady prerušili prístup na internet a medzinárodné telefonické spojenie.
Masové protesty v Iráne vypukli koncom decembra 2025 pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu a rýchlo sa rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim.