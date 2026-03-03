< sekcia Zahraničie
HRANA: Pri operácii v Iráne zahynulo viac ako 742 ľudí
Viac ako 900 civilistov utrpelo zranenia. Za uplynulých 24 hodín zahynulo 85 ľudí.
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Viac ako 700 ľudí zahynulo v Iráne od začiatku americko-izraelskej operácie, uviedla v pondelok americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.
HRANA tvrdí, že od soboty prišlo v islamskej republike o život najmenej 742 ľudí vrátane 176 detí. Viac ako 900 civilistov utrpelo zranenia. Za uplynulých 24 hodín zahynulo 85 ľudí. Organizácia tiež informovala, že overuje správy o stovkách úmrtí.
Okrem strát na životoch zaznamenala skupina za posledný deň aj škody na náboženských stavbách a domoch, napríklad na mešite v meste Karadž neďaleko Teheránu či niekoľkých obytných budovách. Iránske úrady tiež hlásili škody na budovách nemocníc v Teheráne.
Zasiahnuté boli aj vojenské ciele na západe krajiny, letecká základňa v Isfaháne a armádna základňa v hlavnom meste.
Stanica CNN uviedla, že nedokázala nezávisle overiť tieto informácie.
Iránsky Červený polmesiac v pondelok oznámil, že v dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí.
