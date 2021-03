Hranica na juhozápade USA čelí náporu maloletých migrantov

Washington 17. marca (TASR) - Juhozápadná hranica zažíva nápor ilegálnych migrantov. Priznalo to v utorok aj americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktoré však trvá na tom, že situácia je pod kontrolou. Tvrdí tiež, že neobnoví prax okamžitého vyhostenia tínedžerov a detí, ktorú zaviedla administratíva exprezidenta Donalda Trumpa.



"Situácia na juhozápadnej hranici je zložitá," pripustil v utorok minister vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas. Ubezpečil, že "neustále pracujeme na tom, aby sme to zvládli".



Podľa agentúry AP počet migrantov, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranicu USA, je momentálne na najvyššej úrovni od marca roku 2019. Mayorkas varoval, že takýmto tempom sa tento rok dosiahne 20-ročné maximum.



Prílev detí bez sprievodu, ktoré chcú zostať v Spojených štátoch - aspoň dočasne -, nastal po rozhodnutí prezidenta Joea Bidena povoliť vstup všetkým maloletým osobám. V nedeľu zadržali pohraničné hliadky takmer 4300 detí bez sprievodu, uviedol agentúre Reuters nemenovaný zdroj.



Mayorkas uviedol, že nárast počtu detí je výzvou pre pohraničné hliadky a ďalšie vládne agentúry - a to aj vzhľadom na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2.



Minister však súčasne odmietol politiku Trumpovej éry, keď takýchto migrantov obratom posielali späť do Mexika alebo iných krajín.



Agentúra AP pripomenula, že aj keď i za Trumpovej éry došlo k nárastu počtu ilegálnych migrantov, republikáni v Kongrese tvrdia, že Bidenova podpora novej imigračnej legislatívy a jeho rozhodnutie umožniť ľuďom podať žiadosť o azyl sú pre migrantov lákadlom.



AP poukázala na to, že Trump čelil podobnému prílevu migrantov v roku 2019, keď sa snažil presadiť rozšírenie systému pohraničných múrov pozdĺž južných hraníc a prinútil ľudí, ktorí chceli získať azyl, aby tak urobili v Strednej Amerike alebo zostali v Mexiku.



O rok skôr Trumpova administratíva násilne oddelila deti migrantov od ich rodín. Dialo sa to v rámci kampane nulovej tolerancie, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších politických výziev jeho administratívy.



Kabinet Trumpovho nástupcu Joea Bidena umožňuje migrantom, ktorí majú menej ako 18 rokov a ktorí prekročili hranice, aby zostali v krajine, kým úrady rozhodnú, či majú právny nárok na pobyt, a to podľa azylového zákona alebo z iného dôvodu.



Mayorkas v tejto súvislosti poznamenal, že 80 percent maloletých, z ktorých väčšina je z troch krajín Strednej Ameriky, má v USA príbuzných a 40 percent tam dokonca má rodiča.



"Ide o deti, ktoré sa znovu stretávajú s rodinami a tie sa o ne budú starať," uviedol minister.