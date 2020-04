Hranice by podľa českého prezidenta Zemana mali byť uzavreté ešte rok

Praha 20. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa domnieva, že hranice krajiny by v súvislosti s epidémiou koronavírusu mali byť uzatvorené ešte rok. Česi by si podľa neho mali medzitým vychutnať krásy vlastnej krajiny. Vyhlásil to v nedeľu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, informoval server Novinky.cz.



"Zastávam názor, aby hranice boli uzavreté rok, nie dva roky," povedal Zeman. Myslí si totiž, že otvorenie hraníc by mohlo spôsobiť vlnu epidémie - najmä pri cestách na miesta, kde sa ešte neskončila.



Otázku ciest do zahraničia spomenul minulý utorok námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula, keď uviedol, že pravidlá pre vycestovanie z ČR sa budú postupne meniť, pričom jasnejšie by to malo byť do polovice júna. Podľa jeho slov sa diskutuje najmä o cestách v lete do Chorvátska a na Slovensko. Ešte pred mesiacom pritom Prymula hovoril o možnom dvojročnom uzavretí.



Český minister vnútra Jan Hamáček v reakcii na jeho vyjadrenia povedal, že verejnosť možno o tejto záležitosti jasne informovať až po tom, ako budú známe "tvrdé dáta" od expertov. "Nie je však možné raz hovoriť o ČR zamknutej na dva roky a za chvíľu o možnosti ísť v auguste do Chorvátska. To neznie veľmi odborne, preto si z nás niekedy ľudia robia žarty," zdôraznil.



Zeman v interview reagoval aj na informácie, že niektorí ľudia nenosia rúško a porušujú tým opatrenia proti šíreniu koronavírusu. "Po prvé by som varoval pred desaťtisícovou pokutou a po druhé by som ich poprosil, aby vydržali mesiac, možno mesiac a pol. V ľudskom živote je mesiac krátky čas na to, aby sme riskovali, že dôjde k nakazeniu," vyhlásil.



Prezident tiež podporil vyjadrenie premiéra Andreja Babiša, ktorý v rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Právo vyhlásil, že Česko sa musí zadlžiť, aby podporilo sociálny zmier, ubránilo svoju ekonomiku a zachovalo ľuďom prácu.