Hranice medzi Španielskom a Marokom po vyše dvoch rokoch otvorili

Madrid/Rabat 17. mája (TASR) - Maroko a Španielsko opätovne otvorili v noci na utorok pozemné hranice medzi touto severoafrickou krajinou a španielskymi enklávami Melilla a Ceuta. Tieto hranice boli zatvorené viac než dva roky pre obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu a pre diplomatický spor medzi týmito dvoma krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hranice medzi španielskymi enklávami ležiacimi na pobreží Stredozemného mora a Marokom boli otvorené v pondelok krátko po 23.00 h miestneho času. Ide pritom o jediné pozemné hranice medzi Európskou úniou (EÚ) a Afrikou.



Opätovné otvorenie hraníc dvoch španielskych enkláv sa zatiaľ vzťahuje iba na obyvateľov schengenského priestoru a ich rodinných príslušníkov. Od 31. mája sa tieto hranice otvoria aj pre zahraničných pracovníkov.



Ekonomika Maroka i Melilly a Ceuty je na závislá na hraniciach a prechode ľudí a tovaru. Tieto hranice boli uzatvorené počas prvej vlny koronavírusovej pandémie v marci 2020.



Hranice sa tiež neskôr dostali do centra pozornosti po tom, čo vlani vypukla diplomatická kríza medzi Španielskom a Marokom. Tú spôsobila skutočnosť, že Madrid umožnil Brahímovi Ghálímu, lídrovi západosaharského hnutia za nezávislosť pod názvom Front Polisario, aby sa liečil na ochorenie COVID-19 v španielskej nemocnici.



O mesiac neskôr marockú hranicu so španielskou enklávou Ceuta vzali útokom stovky migrantov, pričom marocké pohraničné sily sa tomu len prizerali a nezasiahli. Vo všeobecnosti sa ich konanie považovalo za istú formu odplaty za kauzu Ghálí, píše AFP.



Španielsko ukončilo diplomatickú krízu s Marokom tým, že zrušilo svoj desaťročia trvajúci neutrálny postoj a podporilo marocký plán spočívajúci v autonómii sporného územia Západnej Sahary.



Rabat požaduje, aby Západná Sahara mala autonómny štatút pod marockou zvrchovanosťou, ale Front Polisario, ktorý sa usiluje o nezávislosť Západnej Sahary, chce referendum o sebaurčení pod dohľadom Organizácie Spojených národov (OSN).



Po ukončení sporu sa Maroko a Španielsko zaviazali, že posilnia vzájomnú spoluprácu týkajúcu sa neregulovanej migrácie. Maroko, ktoré je jedným z hlavných obchodných partnerov Španielska, totiž zohráva kľúčovú úlohu pri kontrolovaní migračných tokov smerujúcich do Európy, pripomína AFP.