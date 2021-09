Hranice štátu Západná Austrália budú zatvorené možno až do roku 2022

Canberra 6. septembra (TASR) - Hranice Západnej Austrálie budú pre ľudí z austrálskych štátov Nový Južný Wales (NSW) a Viktória, ako aj z hlavného mesta Canberra zatvorené možno až do roku 2022, uviedol v pondelok premiér tohto štátu Mark McGowan. Informovala o tom agentúra DPA.



"Verím, že (hranice) opäť otvoríme, keď dosiahneme veľmi vysokú mieru zaočkovanosti. Očakávam, že niekedy budúci rok," povedal McGowan televíznej stanici Nine Network.



Skôr, ako Západná Austrália otvorí svoje hranice pre ľudí austrálskych štátov, kde sa vyskytli ohniská koronavírusovej nákazy, musí byť zaočkovaných 80 až 90 percent jej obyvateľov, priblížil McGowan.



McGowan spolu s premiérkou austrálskeho štátu Queensland Annastaciou Palaszczukovou predtým kritizovali plán austrálskej vlády na postupné rušenie epidemiologických obmedzení už po dosiahnutí 70-percentnej zaočkovanosti obyvateľstva, pripomína DPA.



Premiérka NSW Gladys Berejiklianová však s navrhnutým plánom súhlasí, a to aj napriek tomu, že jej štát eviduje momentálne najviac prípadov nákazy koronavírusom.



Austrálske vnútroštátne hranice boli od vypuknutia pandémie už viackrát zatvorené, pričom medzinárodné hranice sú pre cudzincov zatvorené nepretržite od marca 2020, pripomína DPA.



Zdravotnícke úrady v Novom Južnom Walese, kde sa nachádza i mesto Sydney, očakávajú, že najmenej ďalšie dva týždne odhalia testy viac ako 1000 infikovaných denne; počty hospitalizovaných by mali dosiahnuť vrchol v októbri.



Sedemdňová incidencia v celej krajine sa momentálne pohybuje na úrovni približne 1200 novoinfikovaných denne.