Hraničné kontroly nemeckej polície budú podľa Rakušana náhodné

Praha 16. októbra (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan v pondelok potvrdil, že Nemecko sa pripravuje na zavedenie hraničných kontrol s Českom a ďalšími štátmi. Kontroly budú podľa jeho slov náhodné. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes som o situácii hovoril s nemeckou kolegyňou Nancy Faeserovou. Kontroly budú prebiehať v náhodnom režime, podobne, ako my kontrolujeme hranice so Slovenskom," spresnil Rakušan. Dodal, že už teraz majú česká a nemecká polícia spoločné kontrolné akcie.



Cieľom Nemecka je podľa Rakušana efektívny boj proti prevádzačom. "Ide o ďalší dôkaz, že Európa potrebuje funkčné spoločné riešenie ochrany vonkajších hraníc," dodal minister.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová sa podľa agentúry DPA chystá o zámere zaviesť kontroly na hraniciach s Českom, Poľskom a Švajčiarskom informovať Európsku komisiu. Mali by ich zaviesť podľa vzoru, ktorý uplatňujú na hraniciach s Rakúskom od roku 2015.



Sprísnením kontrol na hraniciach sa nemecká vláda snaží zabrániť prílevu nelegálnych migrantov do krajiny a efektívne bojovať proti prevádzačstvu.