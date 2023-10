Hraničný priechod medzi Gazou a Egyptom otvoria v piatok

Káhira 19. októbra (TASR) - Hraničných priechod Rafah medzi Egyptom a vojnou zmietaným pásmom Gazy bude otvorený v piatok (20. 10.), informovala agentúra AFP s odvolaním na egyptskú televíziu Al Qahera, píše TASR.



Na egyptskej strane hraničného priechodu čakajú podľa AFP stovky kamiónov, ktoré sú naplnené zásobami pre Gazu.



Americký prezident Joe Biden ešte v stredu avizoval, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí súhlasil s otvorením hraničného priechodu do pásma Gazy pre 20 kamiónov s dodávkami humanitárnej pomoci.



Biden však zároveň avizoval, že kamióny zrejme nedorazia do Gazy skôr ako v piatok, pretože cesta okolo priechodu Rafah si vyžaduje opravu. Varoval pred dôsledkami, ak by sa dodávky pomoci snažilo skonfiškovať palestínske radikálne hnutie Hamas.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tiež vopred oznámil, že "nebude brániť" dodávkam limitovaného množstva potravín, vody a liekov z Egypta do Gazy pod podmienkou, že sa nedostanú do rúk Hamasu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala, aby humanitárna pomoc prúdila do pásma Gazy cez koridor každý deň, pričom poukázala na to, že zmienených 20 kamiónov pomoci stačiť nebude vzhľadom na aktuálne potreby ľudí v palestínskej enkláve.



Generálny tajomník NATO António Guterres tiež vo štvrtok naliehal na rýchly a nerušený humanitárny prístup do pásma Gazy. "Potrebujeme potraviny, vodu, lieky a palivo. Potrebujeme to vo veľkom rozsahu a potrebujeme, aby to bolo udržateľné. Nejde (iba) o jednu malú operáciu, ktorá je potrebná," uviedol Guterres v Káhire.



Ako poznamenáva AFP, Rafah je jediným hraničným priechodom, ktorý nekontroluje Izrael.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva medzičasom uviedlo, že v pásme Gazy zahynulo už najmenej 3785 ľudí a ďalších približne 12.500 sa zranilo, odkedy Izrael začal túto pobrežnú enklávu bombardovať v reakcii na bezprecedentný útok militantov z hnutia Hamas. Palestínski ozbrojenci 7. októbra vpadli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí zväčša civilistov.