Hraničný priechod medzi Tureckom a Sýriou po 12 rokoch opäť otvoria
Autor TASR
Ankara/Damask 11. mája (TASR) - Jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou bude od utorka po 12 rokoch znovu otvorený, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Otvorenie priechodu Akcakale, ktorý sa nachádza približne uprostred turecko-sýrskej 900-kilometrovej hranice, je najnovším výsledkom v rámci zlepšovania vzťahov Damasku so svojimi susedmi.
Turecko tento priechod zatvorilo v roku 2014 po tom, ako Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) obsadili hraničné mesto Tal Abjad na severe Sýrie, ktoré sa nachádza pri spomínanom priechode.
Ankara dlhodobo považuje SDF za odnož v Turecku zakázanej militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a za významnú hrozbu pozdĺž svojej južnej hranice.
Priechod čiastočne otvorili v roku 2019 pre účely obchodu, pohrebov a prechod vládnych úradníkov po tureckej vojenskej operácií proti džihádistom zo skupiny Islamský štát a kurdským bojovníkom.
Najnovšie rozhodnutie znamená, že priechod bude slúžiť aj pre civilistov. Celkovo ich tak bude otvorených už šesť z dvanástich, ktoré sú medzi Tureckom a Sýriou.
AFP informuje, že Ankara nadviazala úzke vzťahy s novými lídrami Sýrie, pričom dočasný prezident Ahmad Šara sa v apríli zúčastnil aj na diplomatickom fóre v tureckom letovisku Antalya.
