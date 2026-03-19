Hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy je opäť otvorený
Predstaviteľ egyptského Červeného polmesiaca pre AFP anonymne potvrdil, že priechod Rafah je otvorený v oboch smeroch a umožní palestínskym pacientom vstúpiť do Egypta.
Autor TASR
Káhira 19. marca (TASR) - Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bol vo štvrtok opäť otvorený pre obmedzený počet ľudí, informovali egyptské štátne médiá a predstaviteľ Červeného polmesiaca. Priechod uzavreli po útoku Izraela a USA koncom februára na Irán, píše TASR.
Predstaviteľ egyptského Červeného polmesiaca pre AFP anonymne potvrdil, že priechod Rafah je otvorený v oboch smeroch a umožní palestínskym pacientom vstúpiť do Egypta. Uviaznutým Palestínčanom umožní návrat do Pásma Gazy.
Stanica Al-Káhira odvysielala zábery malého počtu Palestínčanov, vrátane ľudí, ktorým v Egypte poskytovali zdravotnú starostlivosť, ako sa pripravujú na vstup späť do Gazy. Na mieste bolo aj niekoľko sanitiek čakajúcich na pacientov prichádzajúcich z palestínskej enklávy.
Izrael avizoval, že hraničný priechod Rafah znovu otvorí v stredu, čo sa však nestalo. Prechod osôb sa mal podľa Izraela obnoviť v koordinácii s Egyptom a situáciu mala monitorovať Hraničná pomocná misia EÚ (EUBAM), ktorá v Rafahu pôsobí od začiatku februára. Prechody mali schvaľovať izraelské bezpečnostné zložky.
Priechod Rafah obsadili izraelské sily počas vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Opätovne bol otvorený 2. februára v obmedzenom režime.
AFP ozrejmuje, že tento hraničný priechod je kľúčovou cestou, vďaka ktorej mnoho chorých a zranených Palestínčanov dostáva potrebnú zdravotnú starostlivosť. Je tiež jedným z mála spôsobov, ako sa môžu rozdelené rodiny znovu stretnúť. Napriek tomu bol podľa agentúry od februára umožnený prechod len veľmi malému počtu osôb.
