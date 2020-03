Hranicu medzi Kanadou a USA zavrú pravdepodobne v piatok večer

Ottawa/Washington 19. marca (TASR) - Nariadenie o uzatvorení hraníc medzi Spojenými štátmi a Kanadou pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, vstúpi do platnosti pravdepodobne v piatok neskoro večer alebo v sobotu skoro ráno. Vo štvrtok to uviedol kanadský premiér Justin Trudeau, píšu agentúry Reuters a AP.



Spojené štáty spoločne s Kanadou v stredu oznámili, že dospeli k dohode o uzavretí spoločnej hranice pre všetku "nie nevyhnutnú dopravu" v oboch smeroch. Cieľom je v čase pandémie koronavírusu zastaviť šírenie tejto nákazy a ochorenia COVID-19. Opatrenie sa nedotkne obchodnej výmeny medzi oboma severoamerickými krajinami.



Trudeau novinárom povedal, že Kanada s americkými predstaviteľmi dokončuje implementáciu plánu, ktorý oznámili v stredu.



Dodal, že bude trvať niekoľko "mesiacov alebo týždňov", pokým v jeho krajine odvolajú nariadenia o sociálnej vzdialenosti ako prevenciu pred koronavírusom SARS-CoV-2.



Zástupcovia Kanady a USA viedli v uplynulých dňoch rozhovory o vzájomnom pozastavení turistických a rodinných návštev tak, aby sa to nedotklo obchodu.



Kanada sa v 75 percentách svojho vývozu spolieha na USA. Približne 18 percent amerického vývozu smeruje do Kanady. Väčšina dodávok potravín do Kanady pochádza zo Spojených štátov alebo nimi prechádza, dodala agentúra AP.



Kanadský premiér ďalej novinárom na tlačovej konferencii spred svojej rezidencie povedal, že jeho vláda sa riadi radami zdravotníckych špecialistov a obmedzenia vzťahujúce sa na verejné aktivity nezruší, kým to nebude bezpečné.



Trudeau je sám v izolácii po tom, ako jeho manželke potvrdili prítomnosť koronavírusu v tele.



Kanada dosiaľ eviduje približne 770 potvrdených prípadov a deväť úmrtí.