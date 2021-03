Hrdina filmu Hotel Rwanda sa už nebude zúčastňovať na pojednávaniach

Kigali 24. marca (TASR) - Kritik rwandskej vlády Paul Rusesabagina, obvinený zo spáchania závažných trestných činov vrátane terorizmu, sa v stredu nedostavil na súdne pojednávanie. Väzenským úradom predtým oznámil, že sa už ďalej nebude zúčastňovať na pojednávaniach, pretože neočakáva spravodlivosť. Informovala o tom agentúra AFP.



Rusesabagina, ktorého konanie počas genocídy v Rwande v roku 1944 poslúžilo ako námet pre film Hotel Rwanda, čelí okrem iného obvineniam z terorizmu, financovania a zakladania militantných skupín, vraždy, podpaľačstva a sprisahania s cieľom naverbovať do ozbrojených skupín aj deti.



Väznica, kde je Rusesabagina zadržiavaný, oznámila, že obvinený sa nedostaví ani na ďalšie pojednávania. Sudca však rozhodol, že proces bude aj tak pokračovať.



"Rusesabagina sa rozhodol, že sa na pojednávanie nedostaví. Má právo tak urobiť, no rozhodnutie nedostaviť sa priebeh procesu nezastaví," uviedol sudca.



Obžalovaný počas posledného pojednávania 12. marca povedal, že ruší účasť na pojednávaní, pretože "neboli rešpektované jeho základné práva na vlastnú obhajobu a spravodlivý proces". Súd vtedy Rusesabaginovi zamietol žiadosť o ďalších šesť mesiacov na prípravu obhajoby.



Rusesabagina žil niekoľko rokov v zahraničí, má belgické občianstvo i americkú zelenú kartu a vlastní nehnuteľnosti v Texase aj Bruseli. Na jeseň minulého roku bol za záhadných okolností uväznený v Kigali. Jeho príbuzní tvrdia, že sa stal obeťou únosu v zahraničí, odkiaľ bol dopravený do Rwandy.



Podľa rwandskej prokuratúry je Rusesabagina podozrivý, že sa snažil dosiahnuť zmenu režimu v Kigali. Údajne je "podozrivý aj z financovania a zakladania teroristických skupín" pôsobiacich v oblasti Veľkých jazier vo východnej Afrike.



Vyšetrovatelia ho obviňujú z teroristických činov, požiarov, únosov a vrážd spáchaných na rwandskej pôde v júni a decembri roku 2018. V emigrácii v Belgicku Rusesabagina založil Rwandské hnutie za demokratické zmeny (MRCD) a naďalej obviňoval rwandského prezidenta Paula Kagameho zo snáh o umlčanie opozície.



Počas rwandskej genocídy v roku 1994 ukrýval Rusesabagina vo svojom hoteli viac ako 1200 prenasledovaných príslušníkov etník Hutuov a Tutsiov. Jeho príbeh bol predlohou pre hollywoodsky film Hotel Rwanda.