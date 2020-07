Hrdina seriálu Perníkový tatko Bryan Cranston sa vyliečil z COVID-19

Los Angeles 31. júla (TASR) - Hviezda úspešného amerického televízneho seriálu Perníkový tatko a držiteľ cien Emmy za hlavnú úlohu Bryan Cranston vo štvrtok prezradil, že sa vyliečil z ochorenia COVID-19, mal iba mierne príznaky a daroval krvnú plazmu v nádeji, že jeho protilátky pomôžu ďalším ľuďom s týmto ochorením. Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra Reuters.



Cranston s rúškom na tvári zverejnil správu vo videu na Instagrame. Ukázal aj doklady potvrdzujúce proces darovania plazmy v príslušnom centre, riadenom Kalifornskou univerzitou v Los Angeles.



Herec, scenárista a producent povedal, že mal iba mierne príznaky vrátane slabej bolesti hlavy, tlaku v hrudi a straty chuti a čuchu.



"Bol som jedným zo šťastlivcov," napísal 64-ročný Cranston. "Som vďačný, že to tak bolo, a vyzývam vás, aby ste nosili to prekliate rúško, umývali si ruky a zachovávali odstup," naliehal.



Cranston získal za hlavnú rolu v dramatickom seriáli Perníkový tatko viacero televíznych cien Emmy. V USA sa seriál prvýkrát vysielal v rokoch 2008 - 2013. Cranston v ňom stvárnil stredoškolského učiteľa chémie Waltera Whitea s finančnými problémami, ktorému zistia rakovinu pľúc. Učiteľ si chce zaplatiť drahú liečbu a zabezpečiť budúcnosť svojej rodiny, preto sa dá na kriminálnu dráhu a so svojím bývalým študentom začne vyrábať metamfetamín (slangovo perník, pervitín).