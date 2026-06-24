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Hrdina z Bondi Beach pred súdom odmietol obvinenia o napadnutí otca
Ahmed al Ahmed (44) sa v Austrálii preslávil po zverejnení videa zo 14. decembra, kedy zneškodnil jedného zo strelcov na Bondi beach. Útočníkovi vytrhol zbraň a obrátil ju proti nemu.
Autor TASR
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Sydney 24. júna (TASR) - Muž zo Sydney, ktorý zachránil desiatky osôb počas minuloročnej streľby teroristov na austrálskej pláži Bondi, v stredu pred súdom poprel obvinenia z napadnutia vlastného otca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ahmed al Ahmed pred súdom v Sydney odmietol obvinenia z napadnutia, prenasledovania či zastrašovania, ako vyplýva zo súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla AFP. Ďalšie vypočutie je naplánované na 12. augusta.
„Bolo to veľmi náročné. Ide o rodinnú situáciu, ktorú nikdy neočakával, ktorú by nikto neočakával, a musí to byť pre neho naozaj ťažké,“ povedal pre novinárov právnik obžalovaného. „Je tu však jedna vec, ktorú treba uplatňovať, a tou je prezumpcia neviny. Je to hrdina a jeho čestnosť a dôstojnosť by sa mali zachovať, kým sa tieto záležitosti nevyjasnia,“ zdôraznil.
Ahmed al Ahmed (44) sa v Austrálii preslávil po zverejnení videa zo 14. decembra, kedy zneškodnil jedného zo strelcov na Bondi beach. Útočníkovi vytrhol zbraň a obrátil ju proti nemu. Streľba na pláži s antisemitským motívom si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených.
Muž získal vyše jeden milión dolárov z dobročinnej zbierky v jeho prospech a stretol sa aj s premiérom Anthonym Albanesem. Médiá v máji informovali, že jeho dvaja bratia čelia pred súdom obvineniam z nátlaku, keď sa pokúšali získať časť týchto peňazí.
Ahmed al Ahmed pred súdom v Sydney odmietol obvinenia z napadnutia, prenasledovania či zastrašovania, ako vyplýva zo súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla AFP. Ďalšie vypočutie je naplánované na 12. augusta.
„Bolo to veľmi náročné. Ide o rodinnú situáciu, ktorú nikdy neočakával, ktorú by nikto neočakával, a musí to byť pre neho naozaj ťažké,“ povedal pre novinárov právnik obžalovaného. „Je tu však jedna vec, ktorú treba uplatňovať, a tou je prezumpcia neviny. Je to hrdina a jeho čestnosť a dôstojnosť by sa mali zachovať, kým sa tieto záležitosti nevyjasnia,“ zdôraznil.
Ahmed al Ahmed (44) sa v Austrálii preslávil po zverejnení videa zo 14. decembra, kedy zneškodnil jedného zo strelcov na Bondi beach. Útočníkovi vytrhol zbraň a obrátil ju proti nemu. Streľba na pláži s antisemitským motívom si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených.
Muž získal vyše jeden milión dolárov z dobročinnej zbierky v jeho prospech a stretol sa aj s premiérom Anthonym Albanesem. Médiá v máji informovali, že jeho dvaja bratia čelia pred súdom obvineniam z nátlaku, keď sa pokúšali získať časť týchto peňazí.