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Hrdina z Bondi Beach získal najvyššie civilné vyznamenanie
Generálna guvernérka Austrálie Sam Mostynová oznámila, že mužovi bol udelený tzv. Kríž chrabrosti (CV), ktorý je udeľovaný za civilnú statočnosť.
Autor TASR
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Sydney 29. novembra (TASR) - Muž, ktorý počas minuloročnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney vytrhol zbraň jednému z útočníkov, získal v nedeľu najvyššie austrálske civilné vyznamenanie za statočnosť, uviedla generálna guvernérka krajiny Sam Mostynová. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry Reuters a DPA.
K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025, keď 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed počas komunitnej oslavy židovského sviatku chanuka zabili 15 ľudí. Akramovci sa podľa austrálskych úradov pri svojom útoku zrejme inšpirovali džihádistickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Ahmed al Ahmed, ktorý sa narodil v Sýrii, sa skryl za zaparkovanými autami, potom zaútočil na jedného zo strelcov zozadu, vytrhol mu zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Počas útoku bol pritom Ahmed niekoľkokrát postrelený a musel sa podrobiť operácii.
Generálna guvernérka Austrálie Sam Mostynová oznámila, že mužovi bol udelený tzv. Kríž chrabrosti (CV), ktorý je udeľovaný za civilnú statočnosť.
„Ahmed al Ahmed preukázal mimoriadnu odvahu v situácii extrémneho nebezpečenstva, keď na pláži Bondi odzbrojil ozbrojeného muža,“ uvádza sa v zdôvodnení udelenia vyznamenania. Od decembrovej streľby je al Ahmed oslavovaný ako hrdina po celom svete, zdôrazňuje Reuters.
Trom ďalším osobám, ktoré počas útoku zahynuli, boli v súvislosti s týmto incidentom posmrtne udelené iné vyznamenania. Mostynová poznamenala, že Austrálčania sú dojatí príkladom všetkých štyroch ocenených a zarmútení tým, že tri z týchto vyznamenaní boli udelené posmrtne.
„Moje myšlienky smerujú k ich rodinám, blízkym a širšej židovskej komunite, ktorá naďalej pociťuje hlboký šok a bolesť z tohto útoku,“ povedala generálna guvernérka.
K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025, keď 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed počas komunitnej oslavy židovského sviatku chanuka zabili 15 ľudí. Akramovci sa podľa austrálskych úradov pri svojom útoku zrejme inšpirovali džihádistickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Ahmed al Ahmed, ktorý sa narodil v Sýrii, sa skryl za zaparkovanými autami, potom zaútočil na jedného zo strelcov zozadu, vytrhol mu zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Počas útoku bol pritom Ahmed niekoľkokrát postrelený a musel sa podrobiť operácii.
Generálna guvernérka Austrálie Sam Mostynová oznámila, že mužovi bol udelený tzv. Kríž chrabrosti (CV), ktorý je udeľovaný za civilnú statočnosť.
„Ahmed al Ahmed preukázal mimoriadnu odvahu v situácii extrémneho nebezpečenstva, keď na pláži Bondi odzbrojil ozbrojeného muža,“ uvádza sa v zdôvodnení udelenia vyznamenania. Od decembrovej streľby je al Ahmed oslavovaný ako hrdina po celom svete, zdôrazňuje Reuters.
Trom ďalším osobám, ktoré počas útoku zahynuli, boli v súvislosti s týmto incidentom posmrtne udelené iné vyznamenania. Mostynová poznamenala, že Austrálčania sú dojatí príkladom všetkých štyroch ocenených a zarmútení tým, že tri z týchto vyznamenaní boli udelené posmrtne.
„Moje myšlienky smerujú k ich rodinám, blízkym a širšej židovskej komunite, ktorá naďalej pociťuje hlboký šok a bolesť z tohto útoku,“ povedala generálna guvernérka.