Hrdina z filmu Hotel Rwanda pricestoval po prepustení do USA

Washington 30. marca (TASR) - Kritik rwandskej vlády Paul Rusesabagina, ktorého konanie počas genocídy v roku 1994 poslúžilo ako námet pre film Hotel Rwanda, dorazil po prepustení do Spojených štátov. Oznámil to v stredu Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"S radosťou vítam Paula Rusesabaginu späť v Spojených štátoch a zjednoteného s jeho rodinou a priateľmi, ktorí na tento deň dlho čakali," uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Rusesabaginu prepustili 25. marca. Vo väzení strávil vyše 900 dní po tom, čo ho rwandské súdy poslali na 25 rokov do väzenia za údajný terorizmus. V septembri 2021 ho uznali za vinného z podporovania ozbrojenej povstaleckej skupiny, pričom jeho priaznici proces označili za falošný.



Jeho uväznenie pritiahlo pozornosť k snahám Rwandy o potláčanie politickej opozície a slobody prejavu počas vlády prezidenta Paula Kagameho.



Rusesabagina (68) má belgické občianstvo a povolenie na pobyt v Spojených štátoch. V poslednom čase sa mu zhoršoval zdravotný stav a podľa jeho rodiny bol v čase väzby týraný.



Paula Rusesabaginu, bývalého manažéra hotela Hôtel des Mille Collines v Kigali, preslávil hollywoodsky film z roku 2004 o tom, ako zachránil vyše 1200 ľudí, ktorí počas genocídy v Rwande našli útočisko v jeho hoteli. Genocída v Rwande si v roku 1994 vyžiadala viac než 800.000 obetí, väčšinu z nich tvorili príslušníci etnickej menšiny Tutsiov.



Samotný Rusesabagina, príslušník etnika Hutuov, sa neskôr stal kritikom rwandského prezidenta a dlhodobo poukazoval na porušovanie ľudských práv jeho režimom. Zadržali ho v auguste 2020 po tom, ako lietadlo, ktorým letel do Burundi, pristálo v rwandskom Kigali. Rusesabaginovi stúpenci to označili za únos.