Hrdinovi z Hotela Rwanda skrátili 25-ročný trest, ho prepustia

Kigali 24. marca (TASR) - Rwandské úrady zmiernili 25-ročný väzenský trest pre Paula Rusesabaginu, ktorému sa pripisujú zásluhy za záchranu stoviek životov počas genocídy v Rwande a ktorého príbeh inšpiroval film Hotel Rwanda. Oznámila to v piatok hovorkyňa rwandskej vlády, podľa ktorej by ho na slobodu mali prepustiť už v sobotu, informuje agentúra AFP.



Paul Rusesabagina, známy pod prezývkou hrdina z "Hotela Rwanda", ktorý je belgickým občanom a držiteľom americkej Zelenej karty, bol v roku 2021 odsúdený za údajný terorizmus na 25 rokov väzenia. Tento verdikt vyvolal medzinárodné pobúrenie a na jeho prepustenie vyzývali aj Spojené štáty.



Hovorkyňa rwandskej vlády Yolande Makolová v piatok oznámila, že 68-ročnému Rusesabaginovi, ktorého zdravie sa vo väzení zhoršuje, bol "zmiernený" trest na základe prezidentského nariadenia v reakcii na podanú žiadosť o milosť.



Podľa hovorkyne pri riešení prípadu zohrali dôležitú úlohu Spojené štáty a Katar. Rwandský prezident Paul Kagame pred necelými necelými dvoma týždňami avizoval, že celý prípad bude opätovne preskúmaný.



Známeho rwandského aktivistu a opozičného politika Paula Rusesabaginu odsúdili za údajný terorizmus pre údajné napojenie na ozbrojenú skupinu, ktorá vystupovala proti autoritatívnemu prezidentovi Kagamemu. On a jeho podporovatelia, rovnako ako obhajcovia ľudských práv, označili celý proces voči nemu za nespravodlivý a politicky motivovaný. Obžaloba pre neho žiadala až doživotný trest.



Rodinní príslušníci dlhodobo upozorňujú na to, že Rusesabaginov stav sa vo väzení zhoršuje, a vyjadrujú obavy, že by mohol zomrieť. Podľa ich tvrdení mu vo väznici odopierajú potrebnú liečbu a je vystavený psychologickému mučeniu a sociálnej izolácii. Dvadsaťpäťročný trest mu vlani v máji potvrdil aj odvolací súd.



Paula Rusesabaginu, bývalého manažéra hotela Hôtel des Mille Collines v Kigali, preslávil hollywoodsky film z roku 2004 o tom, ako zachránil vyše 1200 ľudí, ktorí počas genocídy v Rwande našli útočisko v jeho hoteli. Genocída v Rwande si v roku 1994 vyžiadala viac než 800.000 obetí, väčšinu z nich tvorili príslušníci etnickej menšiny Tutsiov.



Samotný Rusesabagina, príslušník etnika Hutuov, sa neskôr stal kritikom rwandského prezidenta a dlhodobo poukazoval na porušovanie ľudských práv jeho režimom. Od roku 1996 žil v exile v USA a Belgicku. Zadržali ho v auguste 2020 po tom, ako lietadlo, ktorým letel do Burundi, pristálo v rwandskom Kigali. Rusesabaginovi stúpenci to označili za únos.