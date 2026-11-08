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HRDINOVIA Z KRAKOVA: Zraneným policajtom udelia čestné občianstvo

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V nedeľu 8. novembra 2026 boli v blízkosti trhového námestia v poľskom Krakove umiestnené sviečky a kvety, deň predtým tam bolo postrelených niekoľko ľudí. Foto: TASR/AP

Polícia krátko po útoku zverejnila výzvu na darovanie krvi pre zranených.

Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Z umelého spánku prebudili v nedeľu už aj druhého policajta, ktorý utrpel zranenia počas sobotňajšieho zásahu proti ozbrojenému útočníkovi v Krakove. Informoval o tom v nedeľu hovorca krakovskej prokuratúry Tomasz Waszczuk, ktorého citovala poľská tlačová agentúra PAP.

Malopoľský vojvoda Krzysztof Klęczar (vysl.: Klenčar) predtým na tlačovom brífingu uviedol, že jedného zo zranených policajtov už prebudili, zatiaľ čo druhý bol naďalej v lekármi indukovanej kóme.

Krakovský primátor Lukasz Gibala v nedeľu informoval, že požiadal o urýchlené udelenie titulu čestného občana kráľovského hlavného mesta Krakov obom zraneným policajtom – Arturovi Moraňskému a Jakubovi Kulikovi. „Včera za hrdinských okolností zneškodnili vraha a zachránili tak životy ďalších ľudí,“ ozrejmil Gibala.

„Nadstrážmajstri Jakub Kulik a Artur Moraňski sú skutoční hrdinovia,“ povedal v sobotu aj premiér Donald Tusk o policajtoch, ktorí zastavili 24-ročného páchateľa masakry v Krakove.

Podobné vyjadrenia zazneli aj od ďalších predstaviteľov. „Keby nebolo ich, počet obetí dnešného masakra v Krakove by bol nepredstaviteľný,“ napísal na sociálnej sieti X minister spravodlivosti Waldemar Žurek.

Poľské médiá doplnili, že nadstrážmajster Kulik pochádza z mesta Bielsko-Biala. V minulosti pôsobil ako vojak elitného 18. bielského výsadkového práporu a už desať rokov je členom dobrovoľného hasičského zboru v obci Leszczyny.

Polícia krátko po útoku zverejnila výzvu na darovanie krvi pre zranených. V nedeľu vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že záujem verejnosti o darovanie krvi prekonal aj najväčšie očakávania. Aj regionálne centrum darcovstva krvi v Krakove oznámilo, že jeho zásoby krvi sú už naplnené a nebude prijímať ďalších darcov.
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