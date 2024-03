Hřebíčková si v novom filme zahrala matku, ktorá hľadá v živote balans

Bratislava 10. marca (TASR) - Matka na úteku je český film, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala Petra Hřebíčková. V "skorokomédii" od žien, o ženách a pre ženy stvárnila postavu Sylvie, príkladnej a zodpovednej ženy, ktorá má rada veci pod kontrolou - v práci, v rodine, v manželstve. "Je to matka, ktorá hľadá v živote balans. Trochu zabudla sama na seba, stará sa o rodinu, je veľmi vyťažená aj pracovne. Veľmi som jej rozumela, tiež som v produktívnom strednom veku, keď ráno vstanete a bežíte," povedala pre TASR Hřebíčková.



Priznala, že v jej osobnom živote bolo pár rokov, keď si nedokázala povedať, že potrebuje pauzu, nebol na ňu čas aj kvôli deťom. "Zistila som, že byť empatická, stále ponúkať pomoc a rozmaznávať si ľudí okolo seba nie je dobré, čo robí predovšetkým moja postava. Sylvia si rozmaznala všetkých okolo seba a nikam to neviedlo, pretože tí ľudia už neboli sebestační, a ona to sama nezvládala," vysvetľuje Hřebíčková. "Je potrebné sám seba nejakým spôsobom zazdrojovať a o tom bol ten film. Podobné veci som prežívala aj ja, sama som sa musela nájsť - dať si pauzu, robiť veci, ktoré človek chce robiť, dokázať si aj odpočinúť," dodala 44-ročná herečka.



Hřebíčková mala v osobnom živote obdobie, keď si jej telo povedalo "nie", svoju úlohu v tom zohral aj problém so štítnou žľazou. "Ani k lekárovi som nezašla, všetko som dávala za vinu únave a tomu, že je to výsledok náročného obdobia. Máme tri malé deti, nedokázala som si urobiť čas pre seba. Je to aj tým, že nemáme po ruke babičky a deduškov, sú perfektní, ale sú ďaleko. Snažíme sa to zvládať s manželom sami a niekedy je to dosť náročné."



Hoci sa Hřebíčková zhruba desať rokov vôbec nevenovala divadlu, na nedostatok filmovej práce sa nesťažuje. "Vyzerá to tak, že pracujem od rána do večera, ale nie je to tak. Raz za čas natočím film, čo je skvelé. Film Matka na úteku pre mňa znamenal napríklad nejakých 25 natáčacích dní, potom som bola dva mesiace doma. Moja profesia je skvelá v tom, že si, chvalabohu, môžem vyberať. Je to moje šťastné obdobie, bola by som rada, keby vydržalo," uzavrela.



Snímka režisérky Hany Hendrychovej, ktorá vznikla podľa knihy Uljany Donátovej Matka v trapu, je v slovenských kinách od 29. februára.