Hřib: Piráti budú tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou
Autor TASR
Praha 6. októbra (TASR) - Piráti o vytvorení vlády podľa ich predsedu Zdenka Hřiba nerokujú, chcú byť tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou. Povedal to v pondelok po schôdzke s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, na ktorej hovorili o výsledkoch volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. V nej chcú mať Piráti zastúpenie vo vedení. Hřib s Pavlom diskutoval aj o konflikte záujmov predsedu hnutia ANO Andreja Babiša či o českej muničnej iniciatíve, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel má podľa Hřiba možnosť pozastaviť vymenovanie vlády do doby, než bude „čierne na bielom“, že Babišov konflikt záujmov súvisiaci s jeho vlastníctvom holdingu Agrofert je vyriešený. Podľa predsedu Pirátov totiž hrozí, že ak by Babiš problém nevyriešil, na úradníkov na ministerstvách by mohol vznikať tlak, aby podpísali niečo, čo nie je legálne.
Podotkol, že Piráti budú mať štvrtý najsilnejší klub v Poslaneckej snemovni a budú sa usilovať o pomerné zastúpenie vo všetkých jej orgánoch vrátane vedenia. „Získali sme deväť percent vo voľbách, to je veľký záväzok voči voličom a chceme mať, samozrejme, všetky možné nástroje, aby sme mohli presadzovať vôľu našich voličov, takže určite budeme chcieť mať pre Pirátov podpredsedníčku alebo podpredsedu snemovne,“ uviedol Hřib.
Zdôraznil, že o vláde nevyjednávajú. „Budeme tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou, tak, ako sme ňou boli v rokoch 2017 až 2021,“ povedal s tým, že chcú presadzovať svoje priority z kampane ako zlacnenie života ľudí, zvýšenie dostupnosti bývania či zatočenie s korupciou. „Pevne dúfam, že sa k nám ďalšie strany pridajú v momente, keď budeme presadzovať jednotlivé protikorupčné opatrenia,“ podotkol.
S prezidentom hovorili o českej muničnej iniciatíve. Hřib by chcel, aby zostala zachovaná. „Je to dôležité pre obranyschopnosť Ukrajiny, a teda aj preto, aby naše bezpečie nebolo ohrozené. Aby sa ruská armáda udržala čo najďalej od našich hraníc,“ dodal šéf Pirátov.
