Hrob Amíníovej poškodili vandali, tvrdia aktivisti

Paríž 24. mája (TASR) - Hrob mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorej smrť vyvolala v Iráne protivládne protesty, poškodili vandali. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na aktivistov a rodinného právnika.



Mahsá Amíníová zomrela 16. septembra v Teheráne tri dni po zatknutí mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. V iránskom hlavnom meste bola spolu so svojou rodinou.



Amíníovú pochovali na cintoríne v rodnom meste Sakíz v provincii Kurdistan. Aktivisti tvrdia, že úrady bránia akémukoľvek verejnému zhromaždeniu na mieste posledného odpočinku mladej ženy.



Kurdistanská sieť pre ľudské práva (KHRN) so sídlom v Paríži uviedla, že hrob bol poškodený 21. mája. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach, údajne z instagramového účtu Amíníovej brata, je vidieť rozbité sklo, ktoré chráni jej portrét na náhrobnom kameni.



Podľa rodinného právnika na hrob zaútočili osoby, ktoré rodina pozná. Nešpecifikoval, o koho konkrétne ide. Zároveň podotkol, že úrady sa predtým snažili zabrániť výstavbe ochranného krytu nad hrobom.



Protesty, ktoré sa začali po smrti 22-ročnej Kurdky, boli jednou z najväčších výziev pre vedenie islamskej republiky od jej vzniku v roku 1979. Protesty za posledné mesiace síce zoslabli, no akcie proti vláde sa konajú naďalej.



Na protesty reagovali úrady a bezpečnostné zložky násilnými zásahmi proti demonštrantom a ich zatýkaním. Stovky ľudí prišli o život. V súvislosti s protestmi bolo obesených sedem osôb, čo vyvolalo vo svete pobúrenie.