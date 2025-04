Hrob pápeža Františka bude pre verejnosť prístupný od nedele rána

Rím 24. apríla (TASR) - Hrob pápeža Františka v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore) bude môcť verejnosť navštíviť už v nedeľu ráno. Vo štvrtok to oznámil hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



Pápež František zomrel 21. apríla - deň po tom, ako na Veľkonočnú nedeľu udelil požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rím a svetu), následne sa previezol po Svätopeterskom námestí v papamobile a pozdravil sa s pútnikmi.



Pápežove telesné pozostatky sú od stredy dopoludnia vystavené na poklonu veriacim v Bazilike sv. Petra. Vatikán informoval, že do 08.30 h vo štvrtok sa s pápežom prišlo rozlúčiť takmer 50.000 ľudí.



Mnohí veriaci a pútnici čakali v rade pred chrámom aj niekoľko hodín. Agentúra ANSA tvrdí, že baziliku mali v stredu zatvoriť o polnoci, avšak pre množstvo veriacich a pútnikov, ktorí chceli vzdať hold pápežovi, ju Vatikán nechal otvorenú až do štvrtka do 05.30 h. Opäť ju otvorili o 07.00 h. Medzi polnocou a pol šiestou ráno navštívilo Baziliku sv. Petra približne 13.000 ľudí.



Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu o 10.00 h pred Bazilikou sv. Petra. Potom rakvu s telom prepravia do pápežovho obľúbeného chrámu v Ríme - Baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude pochovaný v jednoduchom hrobe označenom nápisom Franciscus (František v latinčine).



V tejto bazilike sa nachádza aj ikona Salus Populi Romani zobrazujúca Pannu Máriu s Ježiškom ako ochrankyňu Ríma. Tento obraz mal pápež vo zvláštnej úcte a prichádzal sa k nemu modliť pred každou zahraničnou cestou i po návrate do Ríma.



Britská stanica BBC s odvolaním sa na taliansky denník Il Messaggero zverejnila rozhovor s litovským kňazom Rolandasom Makrickasom, ktorý v bazilike pôsobí ako arcikňaz-koadjutor a ktorý podal svedectvo o tom, ako došlo k rozhodnutiu, že František bude pochovaný práve v tomto chráme.



Makrickas uviedol, že pápežom sa na túto tému rozprával v máji 2022 - František však oponoval, že pápeži sa pochovávajú v Bazilike sv. Petra. O týždeň neskôr však Makrickasovi zatelefonoval a požiadal, aby pre jeho hrob našiel v bazilike vhodné miesto - bude pochovaný v blízkosti ikony, ktorú mal tak rád, doplnila BBC.