Hrob pápeža v bazilike Santa Maria Maggiore navštívilo 25.000 ľudí

Vatikán 27. apríla (TASR) - Členovia kardinálskeho kolégia prišli v nedeľu do Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa maria Maggiore) v Ríme, aby sa spoločne s veriacimi modlili pri hrobe zosnulého pápeža Františka. V pondelok ráno sa bude vo Vatikáne konať piata generálna kongregácia kolégia kardinálov, na ktorej by mal byť dohodnutý dátum začiatku voľby nového pápeža.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, večerné modlitby - vešpery - bolo možné sledovať a modliť sa nielen priamo v bazilike, ale aj na priľahlom námestí, kde sú nainštalované obrovské obrazovky.



Pápežská Bazilika Panny Márie Väčšej v nedeľu zažívala nápor pútnikov, ktorí od rána prichádzali k už sprístupnenému miestu posledného odpočinku pápeža Františka. Vzhľadom na vysokú návštevnosť bazilika zostala v nedeľu otvorená do 22.00 h.



Pápeža Františka v tejto bazilike pochovali na jeho výslovné prianie. Jeho jednoduchý hrob sa nachádza vo výklenku v bočnej lodi medzi Paulínskou kaplnkou, kde je vystavená mariánska ikona Salus Populi Romani, uctievaná Rimanmi i ich zosnulým biskupom Františkom, a kaplnkou rodu Sforzovcov, v blízkosti oltára sv. Františka.



Podľa agentúry AFP hrob v nedeľu zdobila jediná biela ruža, ktorú vatikánske médiá označili za symbol Františkovej oddanosti francúzskej svätici - sv. Terézii z Lisieux.



Zdroje talianskej polície uviedli, že k Františkovmu hrobu v nedeľu do neskorého popoludnia prišlo najmenej 25.000 ľudí. Medzi nimi boli pútnici i skupiny katolíckej mládeže, ktorí sa v nedeľu vo Vatikáne plánovali zúčastniť na kanonizácii mladého Taliana Carla Acutisa. Vyhlásenie tohto prvého mileniála za svätého bolo však po Františkovej smrti odložené.



Piatok až nedeľa boli aj „Jubileom adolescentov“ - jedným zo série podujatí Jubilejného roka, ktoré do Ríma prilákalo tisíce ľudí.



František, vôbec prvý pápež z Latinskej Ameriky, zomrel na Veľkonočný pondelok 21. apríla vo veku 88 rokov, necelý mesiac po 38 dní trvajúcej hospitalizácii pre ťažký obojstranný zápal pľúc. Pápežovmu pochovaniu v Bazilike Panny Márie Väčšej v Ríme predchádzala pohrebná omša pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne.