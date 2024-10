Hrobka pod pokladnicou v starovekej Petre ukrývala 12 tiel s milodarmi

Ammán 16. októbra (TASR) – Archeológovia v starovekom meste Petra, nachádzajúcom sa v dnešnom Jordánsku, objavili hrob s 12 telami a množstvom milodarov. Pod známou budovou takzvanej pokladnice bol ukrytý približne 2000 rokov. TASR informuje na základe správ televízie NBC News a portálu Sky News.



Vedcom sa podarilo mierne poodhaliť závoj tajomstva starovekého skalného mesta Petra. Povolenie jordánskej vlády im týždeň umožňovalo skúmať budovu pokladnice (al-Chazna), známu napríklad z filmov Indiana Jones a posledná krížová výprava alebo Múmia 2. Pôvodne plánovali zistiť stav pamiatky a jej okolia, georadar však pod podlahou odhalil dutinu.



Narazili však na problém. Mesto Petra je od roku 1985 zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO a od roku 2007 je jedným zo siedmich nových divov sveta. Výskumníci z University of St. Andrews (St And), jordánskeho pamiatkového úradu a Amerického výskumného centra (ACOR) preto nemohli kopať priamo nadol skrz podlahu pokladnice, pretože by vzácnu pamiatku poškodili. Do dutiny sa preto prekopali zvonka tunelom hĺbeným ručne.



V dutine našli 12 pomerne dobre zachovaných kostier s veľkým množstvom hrobových milodarov. Jedna z nich v ruke zvierala hornú časť keramickej nádoby zrejme ešte spred počiatku nášho letopočtu.



Hrobky sa v Petre podarilo nájsť už pred viac než 20 rokmi, poskytli však iba málo informácií, pretože boli vykradnuté. Vedcov preto nález neporušenej hrobky potešil.



"Vždy sa predpokladalo, že tu niekde môžu byť ďalšie hrobky, nikdy sa však nepodarilo nájsť takú, v ktorej by boli aj milodary. Dúfali sme, že sa raz podarí nájsť aj neporušenú hrobku," vyhlásil geofyzik profesor Richard Bates zo St And. Telesné ostatky podľa Batesa pravdepodobne patrili mužom, ženám i deťom. Či to tak je aj v skutočnosti, musí ešte potvrdiť výskum.



Množstvo milodarov nájdených v hrobe má pre vedcov obrovskú hodnotu, pretože môžu priniesť nové poznatky o pokladnici samotnej, meste Petra aj o Nabatejcoch, ktorí mesto založili.



"Nález má medzinárodný význam, pretože sme v minulosti v Petre našli iba veľmi málo hrobov raného nabatejského obdobia. Možno predpokladať, že objavené hroby, milodary a ľudské ostatky nám zaplnia medzery vo vedomostiach o vzniku Petry a o Nabatejcoch," dodal Bates.